“Eu când eram mică visam o garderobă, dar nu pentru mine, ci pentru păpușile mele Barbie, pentru că eu colecționezi păpuși. Și în momentul de față strâng păpuși Barbie. Stau, le vânez, le caut pe internet. E nebunie mare cu păpușile. Asta visam când eram mică, să am multe haine pentru păpușile mele”, ne-a povestit Lidia. Vedeta a completat că nu a stat niciodată să le numere, dar ne garantează că are extrem de multe. „Nu știu exact numărul, dar am foarte multe. O parte din ele sunt aici la București, o parte dintre ele sunt acasă la Deva. Am și casă mare încât încap și eu dacă mă aplec puțin. Am haine, pahare, pantofi, de toate”.

Cel care îi întrece colecția de păpuși este chiar bărbatul pe care recunoaște că-l idolatrizează și singurul pe care îl vede soțul ei: Johnny Depp. Actorul internațional are peste 3.000 de păpuși. “Am descoperit acum o lună sau două că și Johnny Depp, viitorul meu soț, colecționează păpuși Barbie. Care erau șansele? Născuți în aceeași zi, pe 9 iunie, amândoi colecționăm păpuși Barbie. Trebuie să-l sun să văd, poate face schimb de niște păpuși”, ne-a mai povestit, amuzată, Lidia.

