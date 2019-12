Pe lângă emisiunea unde este jurat, Mihai Bendeac are foarte multe proiecte, cele mai multe pe scena de teatru, unde deține roluri principale în piese iubite de public. Având o viață extrem de agitată, Bendeac începe să resimtă faptul că nu mai are 20 de ani, așa că, ori de câte ori are ocazia, apelează la serviciile unui chiropractician.

Mai precis își tratează durerile de oase și cele musculare printr-o tehnică care, la prima vedere, pare extrem de dureroasă, însă efectul este unul cu multe beneficii. Mai exact, Bendeac se duce adesea la un specialist să-i trosnească toate oasele și să-i alinieze vertebrele, astfel încât să fie apt să se arunce, la propriu, pe scena de teatru, atunci când interpretează un rol mai dramatic.

Actorul a descoperit un tânăr care are cabinet în Brașov și, de câte ori are spectacol sau drum acolo, își face din timp programare pentru a se pune pe picioare. Și atât de mulțumit este de rezultate încât a dus-o și pe mama lui la un control. De curând, profitând de prezența medicul chiropractician în București, Bendeac i-a făcut o vizită la dublu, alături de mama lui.

Își tratează și depresia cu această tehnică

Pe lângă problemele osteoarticulare, Mihai încearcă să-și trateze și depresia, despre care spune că-l afectează de ani buni. Chiroterapia are un efect benefic și din punct de vedere psihologic.

Citeşte şi:

Imaginea cu Mihai Bendeac la vârsta de 17 ani. Cum îi stătea cu păr

Delia şi Mihai Bendeac, despre tradiţiile de nuntă şi botez. „Mi-e frică!”

Mihai Bendeac a răbufnit în cazul crimei de la Caracal. „Mi-e rușine și scârbă”

GSP.RO FOTO Bianca Drăgușanu, apariție-surpriză la meciul Stelelor Lumii! Decolteu amețitor în compania lui Roberto Carlos și Ronaldinho

HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2019. Săgetătorii își evaluează sentimentele