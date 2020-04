De Denisa Macovei,

În momentul de față locul în care suntem izolați a devenit cu adevărat acasă. Ai câteva sfaturi cum am putea să ne organizăm spațiul în așa fel încât să ne dea o stare de bine, ținând cont că suntem nevoiți să stăm 24/24?

Primul lucru ar fi să ne desfășurăm activitățiile în spațiile destinate lor. Adică să nu migrăm cu biroul prin toată casă. Bucătăria să rămână pentru gătit (o activitate pe care sunt sigur ca o întreprindem cu toții zilele astea) și mâncat, sufrageria pentru relaxare și tot așa. Fiecare dintre noi își descoperă nevoile în această perioadă și încerăcăm să rearanjăm spațiile. E un bun prilej să facem curățenie în casă și să renunțăm la acele lucruri pe care le păstrăm „în cazul în care avem nevoie”. Iar pentru acele persoane care au nevoie de un birou pentru a-și continua activitatea de la distanță, orice masă poate să devină un suport bun pentru laptop, important e să fie amplasată intr-un loc confortabil, pentru a fi productivi.

Majoritatea dintre noi și-au mutat biroul acasă și continuăm să muncim poate mai mult decât o făceam până acum. Unde ar trebui să ne amplasăm laptopurile sau ce spațiu să ne creem ținând cont că mulți lucrează pentru prima dată de acasă și poate nu au un birou special amenajat? De ce trebuie să ținem cont pentru a creea un spațiu cât mai relaxant?

Mie îmi place să am biroul în dreptul geamului, astfel încât, ori de câte ori ridic capul din calculator, să pot privi afară. În plus, datorită acestui amplasament beneficiez de lumina naturală, care este foarte importantă pentru ochi, dar și pentru ritmul cu care este obișnuit corpul nostru. Asadar, recomandarea mea este să vă amplasați spatțul de lucru cât mai aproape de o fereastră și să vă aduceți la îndemană toate instrumentele pe care le considerați esentiale în desfasurarea activității. La fel de important este și programul. Știm cu toții cât de greu este sa urmăm o rutină de muncă din spațiul personal. Vă recomand să aveți mereu la birou un ceas și după fiecare oră de lucru să luați o pauză de câteva minute.

Dar, peste toate acestea, în perioada pe care o trăim, când mapamondul a luat o pauză, e indicat să ne concentrăm pe conectarea cu sinele, să decelerăm motoarele și să avem grijă de sănătate… din cate ni se demonstreaza, din nou, e singura care contează.

Ce am putea face folosindu-ne doar de câteva resurse pe care le putem comanda online?

În completarea activităților pe care le avem de făcut pentru locul de muncă putem să ne ocupăm de acele proiecte creative pentru care nu am avut timp până acum. Putem să învățăm lucruri noi (urmând tutoriale sau cursuri online) sau să ne cultivam pasiunile. Mie îmi face mare plăcere să bricolez și Achim e mereu prin preajmă, curios și dornic să ajute. Am făcut împreună reparații în casă, redecorare în bucătărie, mici lucrări de întreținere pe-afară, am plantat chiar și niște flori împreună. Soția mea se ocupă de activitățile în online, inițiate de dna educatoare și de orice îi poate stimula creativitatea lui Achim: citesc, pictează, desenează, contruiesc lego și fac jocuri de rol, încercând să păstreze o rutină similară celei de la grădiniță. Sorana mi-a spus că acum a venit și momentul pentru o activitate recreativă la care se gândește de la începutul anului – săpun făcut în casă – și pentru care a comandat online ingrediente. Eu mi-am luat niste vopseluri, pe baza de apa cu care vreau sa readuc la viata niste obiecte de mobilier mai vechi. E un truc pe care oricine il poate folosi. Cu o pensula si niste vopsea, in culori pastelate sau nuante de griuri, care sunt preferatele mele, putem vopsi diferite obiecte de mobilier, sau rame de tablouri sau alte lucruri de prin casă. Astfel,facem cateva schimbari ce vor improspata cu siguranta spatial interior.

Nu mai merge pe șantier, ci a rămas în sânul familiei

Cum decurge viața ta în timpul pandemiei de Covid 19?

Situatia e cu totul noua, asadar incercam sa gestionam cat mai bine aceasta perioada. Am norocul de a fi acasa la parinti, așa că ma bucur de timpul petrecut impreuna cu ei. In plus, ii am alaturi pe Sorana si Achim, sotia si fiul nostru, cu care profit de fiecare moment, mai ales ca in perioada filmarilor nu reusim sa avem prea mult timp in trei. Incerc sa imi organizez programul cat mai bine astfel incat sa imbin rutina de lucru cu momentele de joaca, treburi gospodaresti si relaxare, ceea ce va doresc si voua. Urmaresc ceea ce se intampla la nivel mondial, ma informez din mediul online, ma uit la stiri o singura data pe zi si incerc prin actiunile mele sa fac tot ce trebuie ca sa fim bine. Sa ne revedem sanatosi!

Pentru că deocamdată nu au fost sistate construcțiile continui să ai proiecte? Să ieși din casă pentru a ajunge la vreun șantier în lucru?

Am inteles foarte bine mesajul autoritatilor asa ca #stauacasa si incerc, pe cat posibil, sa imi organizez activitatile in mediul online (de unde sa le gestionez) sau prin intermediul telefonului. Nu mai fac vizite pe santier, dar tin legatura cu toti cei implicati si ii asigur de tot suportul meu. Din fericire, avem la dispozitie atat de multa tehnologie incat lucrurile pot avansa, in ritmul impus de situatia in care ne aflam cu totii.

In plus, am un proiect nou, la care tin foarte mult si pentru care e un timp potrivit sa se dezvolte. Este vorba despre activitatea cea mai prezenta din viata mea, desenul, se numeste La Nivelul Ochiului si ne puteti gasi pe Instagram pentru moment.

