Căsătorită cu Alexandre Eram din anul 2000, Andreea Esca are doi copii de care e tare mândră: Alexia, în vârstă de 22 de ani, și Aris, care e acum în centrul atenției. El își sărbătorește astăzi ziua de naștere, chiar de la miezul nopții a avut parte de surprize.

Aris Melkior, surprize de ziua lui de naștere

Andreea Esca, Alexia Eram și alți invitați i-au cântat lui Aris Melkior Eram „La mulți ani!” chiar în primele minute din ziua lui de naștere. Un tort nu au avut, ci o brioșă în care i-au pus o lumânare cu cifra 2, în care sărbătoritul a și suflat.

„La mulți ani ❤️ Aris Melkior! 20 de ani… ce vârstă frumoasă! Ce băiat mișto! Ce mamă mândră! #teiubesc”, a fost mesajul transmis pe Instagram de Andreea Esca. Nici Alexia Eram nu s-a lăsat mai prejos: „La mulți ani celui mai tare frate! Te iubesc”, a transmis ea pe Instagram și a postat și două fotografii cu fratele ei.

După ce a absolvit liceul în București, fiul Andreei Esca a pornit pe un nou drum. Aris Melkior s-a mutat în Spania, face facultatea la Barcelona. „A plecat la o facultate de business la Barcelona”, a declarat Andreea Esca într-un interviu pentru Libertatea acum mai bine de un an.

Aris Melkior și Alexia Eram, concurenți la „America Express”

Alexia Eram și Aris Melkior au făcut declarații înainte de plecarea la „America Express”. „Plecăm la drum cu multe emoții și sentimente amestecate care ne copleșesc. Pe de o parte frică, nesiguranță și teamă de necunoscut, iar pe de altă parte fericiți că putem lua parte la un proiect atât de mare, că ne vom consolida și mai tare relația de frate&soră, că avem posibilitatea să experimentăm atât de multe lucruri, care sunt convinsă că ne vor ajuta în dezvoltarea noastră ulterioară.

Vom încerca să dăm tot ce e mai bun din noi și să luptăm cât o să putem de mult. Sperăm să nu dezamăgim pe nimeni. O să fim noi, cu bune și rele, cu defecte și calități, ca orice om de 20 de ani”, au scris ei pe rețelele de socializare.

Ce a declarat Alexia Eram după întoarcerea de la „America Express”

Fiica Andreei Esca a povestit pe Instagram cum a văzut ea experiența trăită. „Voiam să vă spun că «America Express» a fost o experiență unică, minunată. Cea mai frumoasă experiență din viața mea și cea mai grea experiență din viața mea! Nu credeam că pot trăi atâtea emoții într-o singura zi și, în general, atât de multe emoții.

Să văd atâtea lucruri, să experimentez atâtea lucruri, să învăț. A fost extraordinar! De-abia aștept să vedeți, la TV, emisiunea! De-abia aștept și eu să mă văd și să văd pe toți colegii cu care am fost în această competiție. Am întâlnit niște oameni minunați. Am legat prietenii acolo, și vreau să le mulțumesc tuturor pentru experiența pe care am avut-o.

Vreau să felicit toți oamenii implicați în această emisiune, care sunt în spatele camerelor. Este o muncă imensă pentru a crea acest show. Bravo lor, tot respectul!

Le mulțumesc persoanelor care au fost în echipa mea, cameramanul și reporterița noastră, niște oameni minunați. Abia aștept să vedeți emisiunea! Este o experiență de neuitat, care ți se poate întâmpla doar o dată în viață. Am trecut prin atât de multe lucruri și abia aștept să vă pot povesti tot ce s-a întâmplat. Este foarte dubios să te întorci acasă și să intri, din nou, în «normalitate», după atâta timp în care, efectiv, ai trăit complet altcumva.

Am învățat foarte multe lucruri despre oameni, despre mine, despre Aris. Această emisiune te ajută să te cunoști mai bine și să înveți foarte multe lucruri despre tine însuți. Această emisiune te ajută să îți dai seama cât de norocos ești cu viața ta”, a transmis ea pe Instagram.

