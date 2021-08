Artiști noi la Untold 2021. Cine va performa pe scenele Galaxy și Alchemy

Untold 2021 găzduiește și în acest an în România artiști și DJ de renume din toată lumea, pe toate scenele festivalului și reprezintă cu succes genuri muzicale din diverse stiluri, de la trupe live la seturi de excepție electronice, EDM, techno, tech-house, house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, trip-hop, trance, tribale, pop, hip-hop, rock sau reggae și nu numai.

Charlotte de Witte, premieră la Festivalul Untold

Pe locul 1 în 2020 în Top 100 Alternative, clasament întocmit de DJ Mag, și premiată cu premiul „Best Techno Artist”, Charlotte de Witte vine pentru prima oară la festivalul UNTOLD.

Denumită încă din 2017 ,,technos next-gen superstar” de DJ Mag, belgianca Charlotte de Witte a devenit rapid una dintre cele mai vizibile personalități de pe scena techno mondială. „You’re Mine”, colaborarea cu Oscar and The Wolf, a fost lansată oficial cu Spinnin Records, clip-ul oficial ajungând la peste 35 de milioane de vizualizări.

Tot pentru prima oară la UNTOLD vine și olandezul Colyn, care va transforma scena Galaxy într-o zona în care spațiul și timpul nu mai contează, pentru că așa sună muzica lui. De la synth-uri și groove euforic, acest DJ, care a început să producă la vârsta de 9 ani, a reușit să devină un personaj cunoscut după lansarea „Amor”, piesă pe care Tale Of Us au folosit-o constant în aparițiile live.

Claptone, show special la Untold 2021, pe scena Galaxy

The Man, The Myth, The Mask sunt atributele din spatele unui personaj legendar – germanul Claptone, care în acest an pregătește un show special pentru UNTOLD, la scena Galaxy. E posibil ca niciodată să nu-i fie dezvăluită adevărata identitate, fiind protejat, la fiecare apariție live, de celebra mască aurie.

Maestrul Seth Troxler completează și în acest an line-up-ul de la scena Galaxy. Ca DJ, Seth Troxler se joacă cu Chicago house și minimal techno, iar ca producător, americanul lucrează cu cele mai puternice label-uri din industria muzicii electronice: Wolf + Lamb, Crosstown Rebels și Circus Company.

Pe scena Galaxy vor fi prezenți și Cellini, belgianul care se joacă cu un amestec de deep și house, precum și Yaya, DJ-ul canadian care a adus în producțiile proprii și în DJ set-uri elemente din muzica africană.

În acest an, în liga Galaxy de la UNTOLD mixează Paul Kalkbrenner Live, Amelie Lens, Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo și Tale of Us.

Pe scena Alchemy revine în forță Caspa, producătorul britanic care are propriul show radio la Rinse FM, cu apariții pe scena marilor festivaluri din lume.

Doi artiști care au reușit să genereze buzz în dubstep sunt invitați pe scena Alchemy, DJ Snow & MC Agent, pentru un mix dinamic și versatil.

Line-up-ul este completat de cele mai cunoscute nume din hip-hop și trap: Grassu XXL, ȘATRA B.E.N.Z, Spike, Paraziții, Deliric X Silent Strike, Killa Fonic, DOC, Amuly, Macanache, Nane, Bruja, artista care a lansat succesul „IA LOC”, piesă care are peste 1,6 milioane de vizualizări pe platforma YouTube.

Cine urcă pe scena principală de la Untold 2021

Este vorba David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi și Martin Solveig.

The Script, Parov Stelar și rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală UNTOLD, completează momentele de live acts din festival.

Untold 2021 are loc între 9 și 12 septembrie, la Cluj-Napoca.

