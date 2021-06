Pe lângă cei trei DJ foarte cunoscuți în întreaga lume, alți artiști vor fi prezenți la Untold 2021.

„Galeria starurilor este completată cu alte nume din top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii: Steve Aoki, Alok, Afrojack, dar și de artiști de renume internațional ca și DJ Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi și Martin Solveig”, au precizat organizatorii.

Lor li se vor alătura The Script și Parov Stelar.

Premieră la Untold 2021: participarea rapper-ului TYGA

Tyga este unul dintre cei mai cool artiști ai noului val, are piese cu care a ajuns în top 10 în chart-urile din toată lumea. Are în palmares Discul de Platină și Discul de Aur pentru vânzări-record, un Grammy, a fost recompensat în cadrul MTV Music Awards cu premii la categoriile Best US Act, Favorite Rap/Hip-Hop Artist, Worlds Best Male Artist, Worlds Best Entertainer of the Year.

Tyga este unul dintre cei mai urmăriți artiști în mediul online, unde marchează recorduri: clipul oficial pentru single-ul „Taste” a fost vizualizat de peste 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume.

Cine va urca pe scenele secundare de la Untold 2021

La scenele secundare, unde răsună genurile muzicii underground, vor fi prezenți unii dintre cei mai ceruți artiști din lume.

Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, îl așteaptă pe maestrul Paul Kalkbrenner LIVE, care în pandemie a lansat EP-uri și single-uri noi.

Tot acolo va avea loc și show-ul belgiencei Amelie Lens, care vine pentru prima oară la festivalul UNTOLD. În ultimii ani, artista s-a remarcat tot mai mult la cele mai mari festivaluri techno și a intrat în categoria headlinerilor, cu stilul său minimal-techno captivant.

Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo și Tale of Us sunt, de asemenea, printre figurile iconice techno care vor urca pe scena Galaxy.

Fanii drum&bass și trap se vor încărca cu energie bună la scena Alchemy de la DJ-ii Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ și Wilkinson DJ Set & MC AD-Apt.

