Acesta recunoaște că a trecut prin momente dificile, mai ales că au existat și complicații

„Nu mă așteptam la asta. Au fost complicații și merge mai greu. Încerc să mă refac cât mai repede pentru că, fără să știu că o să dureze atât de mult recuperarea, am luat un mic eveniment și nu știu dacă-l pot onora. Slavă Domnului că ce a fost mai rău a trecut!”, a explicat UDDI pentru cancan.ro.

„Trebuie să am grijă la ce mănânc și ce beau, la pastilele pe care le iau. Dar mă doare de… Și cea mai enervantă treabă este faptul că nu pot să-mi ridic în brațe copilul. Mă uit la el și nu am ce să fac, asta e partea cea mai rea”, a declarat artistul pentru aceeași sursă.

La începutul lui 2021, UDDI a devenit tată pentru prima dată. Spune că fiul e cea mai mare realizare a lui.

„Dintotdeauna m-am văzut tătic. Ce e mai frumos decât să fii părinte? Eu mi-am dorit foarte mult, am fost pregătit, nu mi-a fost teamă. Nu am ținut totul secret, dar eu, fiind artist de foarte mulți ani, am încercat să-mi țin viața personală departe de ochii curioșilor, pentru că așa mi se pare corect.

Eu sunt artist și am ce să vând. De ce să-mi vând intimitatea sau chestii ultra-personale? Mă simt împlinit de când sunt tătic. Acum aștept să pot să muncesc cu adevărat ca să pot să-i ofer tot ce e de oferit. În primul rând financiar, pentru că astea sunt vremurile și apoi tot ce altceva mai are nevoie”, a mai mărturisit el în același interviu.

