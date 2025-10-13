Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs

Diseară, de la ora 20.30, Antena 1 difuzează primul episod al etapei cu numărul șase din Asia Express – Drumul Eroilor. Această etapă va fi difuzată pe parcursul a patru seri consecutive, luni, marți, miercuri și joi, de la ora 20.30 și promite să fie una cu totul specială. Motivul? În competiție intră Bordea și Cortea, câștigătorii sezonului 5 America Express.

Cei doi vin să ridice miza acestei curse spectaculoase, pentru că, odată cu ei, se pun la bătaie 10.000 de euro. Regula este simplă: dacă Bordea și Cortea reușesc să câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, vor încasa automat 2.500 de euro. Cum în această etapă sunt programate două jocuri de amuletă și două imunități, premiul total pus în joc este de 10.000 de euro – sumă care poate fi câștigată de Bordea și Cortea sau se poate adăuga marelui premiu final.

Astfel, nu doar orgoliul de foști câștigători este testat, ci și determinarea celorlalte echipe, care pot transforma intrarea lor într-o șansă de a crește valoarea premiului cel mare. Rămâne de văzut cât de greu se vor adapta Bordea și Cortea în Asia, după ce în America de Sud limba nu a fost un impediment major, și în ce măsură celelalte echipe vor reuși să se alieze pentru a direcționa cei 10.000 de euro către potul final.

Ce probe au de făcut concurenții în ediția din 13 octombrie 2025

În episodul de luni seară, concurenții vor avea parte de o misiune inedită și provocatoare: vor trebui să pregătească masa pentru o familie de localnici. Vor porni cu o sobiță, însă ingredientele principale vor trebui obținute chiar de ei. Primul pas va fi să prindă șase țipari masculi, învățând mai întâi cum să facă diferența dintre masculi și femele. Ulterior, vor avea de procurat al doilea ingredient, șobolanul de bambus, pe care îl vor preda gospodinei care îi va ajuta să pregătească masa. Odată ingredientele asigurate, concurenții vor aprinde sobița, vor toca țiparii și șobolanii, îi vor prăji și îi vor combina cu legume, sosuri și orez.

După ce vor gusta ei înșiși preparatul, îl vor servi familiei-gazdă, urmând să descopere care va fi următorul pas al cursei. Cum se vor descurca aceştia, rămâne de văzut diseară, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. 

Știri România 16:30
România, afectată de pestă porcină africană, rabie, variolă ovină și bluetongue
Știri România 16:19
România, afectată de pestă porcină africană, rabie, variolă ovină și bluetongue
Monden

Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Stiri Mondene 17:10
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Ce a făcut Andi Vasluianu imediat după ce s-au terminat filmările pentru „Cursa”: „Încă nu pot să vorbesc”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Ce a făcut Andi Vasluianu imediat după ce s-au terminat filmările pentru „Cursa”: „Încă nu pot să vorbesc”
Politic

Politică 16:33
Politică 15:34
