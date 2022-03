Fratele lui Lucian Viziru a fost întrebat despre ultima altercație în care a fost implicat, iar acesta a povestit că a avut loc în urmă cu mai bine de 10 ani. Augustin Viziru își amintește și de un episod neplăcut care a avut loc la puțin timp după vârsta de 18 ani când l-a lovit pe un băiat care a căzut și s-a lovit cu capul de pământ. Acel moment l-a îngrozit pe actor și a încercat să stea departe de astfel de situații.

„La 18 ani am dat un pumn și și-a înghițit ăla limba. M-am speriat rău atunci. I-am băgat mâna în gură, dădea din mâini și din picioare și m-am speriat rău. A dat cu capul de pământ când a căzut. De atunci m-am speriat rău de bătăi”, a spus Augustin.

Actorul își amintește de ultima altercație în care a fost implicat. Totul s-a întâmplat acum aproximativ 10 ani când el se întorcea de la mare și a avut loc o neînțelegere în trafic cu un alt șofer. Augustin Viziru crede că l-a lovit de frică pe bărbatul cu care avusese un schimb de replici. Ulterior, vedeta a ajuns la secția de poliție, unde a dat mai multe declarații.

„Nu cu mulți ani în urmă, cred că sunt 7-8 ani de atunci, veneam de la mare. Veneam de la mare și nu aveam mașină, în 2010-2011 se întâmpla asta. Am rugat-o pe o gagică să îmi dea mașina, avea un Fiat 500. Am plecat duminică de la mare și trebuia să ajung la Ploiești la un eveniment. Eram în timp, adică nu trebuia să mă grăbesc prea tare. Eram pe la Murfatlar, atunci se construia autostrada și era aglomerație. Eram pe banda a doua și flash-uri unuia… nimic. Flash-uri, frână! M-am băgat prin dreapta, geamul jos… M-am răcorit și am mers mai departe. L-am lăsat în pace. El era în mașină cu tatăl, mama și soția.

„M-am dat jos din mașină, dar nu am avut nicio intenție să-l lovesc”

Ajung în intersecție și când văd polițistul care îmi face semn să stau. Eram prima mașină pe prima bandă. Când mă uit la ăla, îl văd de pe banda a treia, de la 4-5 mașini mai în spate, cum coboară din mașină și vine în alergare spre mine. (…) M-am dat jos din mașină, dar nu am avut nicio intenție să-l lovesc, mai ales că era polițistul în intersecție. Când a venit și a pus mâna pe mine, pentru că era foarte mare, cred că m-am speriat și de frică i-am dat direct în barbă. A căzut pe o mașină din aia. Eu când am realizat ce am făcut m-am întors la polițist și când m-am întors la polițist, el s-a întors cu spatele. M-am urcat în mașină și voiam să fug, dar nu aveam unde, că era bară la bară.

Între timp ăla s-a dezmeticit și s-a dus la polițist. Am mers la secție. Taică-su a venit la mine și mi-a zis: «Te-am recunoscut! Îți iau tot!». Au dat declarații 4 ore. Am dat și eu declarații. Nu știu ce s-a mai întâmplat după. Cred că pe la Medgidia a fost vreun proces. Nici nu m-am prezentat. Aia a fost ultima mea bătaie. Sper să nu mai am parte de așa niciodată în viață”, a povestit Augustin Viziru în cadrul podcastului.

