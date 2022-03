Fratele lui Lucian Viziru are o menajeră, Nuți, care îl ajută de 15 ani cu curățenia. Într-o zi, în urmă cu mai mulți ani, s-a întors acasă cu hainele de la filmări, care erau pline de „sânge”, și le-a lăsat pe pat. Doamna care îl ajuta la curățenie le-a luat și le-a spălat, astfel că hainele erau acum impecabile, iar cei din producție au fost nevoiți să muncească trei ore ca să le facă din nou cum au fost.

„Eu o am pe Nuți, care mă ajută cu curățenia de peste 15 ani acasă. Am venit acasă de la filmare cu hainele pătate de sânge. Eu plecasem de la filmare vineri seară, leșinat și am plecat cu hainele de cadru. Când am ajuns acasă le-am aruncat în pat, m-am îmbrăcat și m-am dus la club. Am venit după două zile acasă și când am ajuns am văzut blugii pe sârmă. Mi-a picat fisa și m-am dus într-o grabă. M-am gândit că dacă le-a spălat mi s-au dus petele și nu mai are cum să le pună la fel. Cine să le pună?! Când am ajuns erau alea impecabile pe sârmă. M-am dus cu ele la filmare și au muncit fetele alea 3 ore. M-au înjurat încontinuu. Plecam cu lavaliere și mă sunau: «Vino înapoi cu ele că sunt scumpe!». Erau momente în perioada aia și stăteam 12-14 ore la filmare”, a povestit Augustin Viziru.

Augustin Viziru i-a stricat mașina unui prieten

Tot în cadrul podcastului, actorul a povestit că în urmă cu mai mulți ani un prieten abia își cumpărase o mașină și nu voia să o dea. Augustin Viziru și-a făcut un plan, astfel că a reușit să ia automobilul. După ce prietenul său i-a dat mașina, actorul a avariat-o și a fost nevoit să plătească 3.000 de dolari pentru reparații.

„Prietenul meu Solomon își cumpărase un BMW 330 și i-am zis să îmi dea mașina ca să i-o bag în film. Asta era vineri. Eu aveam planul făcut de acasă. Iau mașina, filmez cu ea. Am terminat filmarea vineri la 8, mi-am închis telefonul, apoi am plecat direct la Timișoara. Mi-am deschis telefonul abia pe la Sibiu. L-am înjurat și i-am zis că vorbim luni. Am ajuns la Timișoara sâmbătă dimineața, iar până duminică nu am dormit deloc. Duminică seară am plecat spre București. Ca să nu adorm la volan trebuie să merg ca un satanist. Pe Valea Oltului mergeam cu 170-180 km/h. Am luat cu mașina ăstuia vreo 4-5 gropi. Am tras pe dreapta și aveam pană și o gâlmă cât o minge de handbal. Am ajuns în București pe la 7 dimineața și m-am dus la spălătorie, dar eu îi făcusem mașina pilaf. I-am rupt capetele de bară la mașină, amortizoarele au ieșit prin caroserie, i-am spart caseta de direcție. Am nenorocit-o, am făcut-o bucăți. N-am avut curaj și i-am aruncat cheia pe geam. M-a pus la plată. I-am plătit 3.000 de dolari reparațiile”, a povestit actorul.

