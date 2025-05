Augustin Viziru mărturisește că s-a născut într-o familie de sportivi faimoși, acesta fiind și motivul pentru care a urmat o carieră sportivă. ”Discuția a fost simplă. Tata a spus așa: sunt doi. Luați-l pe Lucian la tenis, dați-mi-l pe ăsta la fotbal – că eu când vedeam mingea de fotbal parcă vedeam friptură. Tata a fost fotbalist de divizia A, bunicu-meu – tenisman, Gogu Viziru. A jucat tenis cu Regele Mihai. A fost unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România. El l-a descoperit pe Ilie Năstase.

Lucian a fost un tenisman de mare perspectivă, eu – campion național. Eram foarte buni. Numai că pentru mine, de la 14- 15 ani, nu mai existau reguli. Făceam doar ce-mi trecea mie prin cap”, a spus Augustin.

Augustin explică și cum a început pasiunea pentru jocul de biliard. ”Bunicu-meu antrena în Austria. Și acolo, în hotel, unde aveam cazare, la parterul hotelului, era un club de biliard. Aveam 7-8 ani. Și mi-a zis bunică-miu: ai văzut clubul ăla de biliard? Să nu cumva să te prind acolo! N-a apucat să termine și direct acolo m-am dus.

Acolo, mă așteptam să văd ceva groaznic, o lume rea. Și am intrat: erau niște jaluzele din acelea de lemn și băteau razele de soare pe masă… pe bilele alea colorate, cu praful ăla care se ridica. Era un domn în vârstă, jucător profesionist. Și a zis: îți place biliardul? Hai, vrei să încerci? M-a urcat pe un scăunel, mi-a pus un tac în mână și am început să joc. Când am venit acasă și m-am dus cu prietenii, i-am omorât. Nu au câștigat nicio partidă. Și acolo am descoperit pasiunea”.

Până să ajungă la actorie, Augustin și-a încercat norocul în muzică. ”Oaia neagră a familiei. Nu știau ce să mai facă cu mine. M-a trimis frate-meu în Germania, antrenor de tenis, am jucat cu elevii pe bani, m-au dau ăia afară. Mi-a făcut trupă de muzică. Doamne ajută, că nu mai există! Nu știam nici versurile. La un moment dat, eram la Tele7ABC și mai aveau spațiu de emisie și mai trebuia să se cânte o piesă. Piesa aia o înregistrasem, dar majoritatea vorbelor erau ale lui frate-meu. Cânta el cover peste mine. Și eu nu știam niciun vers. Am cântat toată piesa cu microfonul în dreptul feței, să nu mi se vadă gura”.

Augustin are o poveste amuzantă și despre felul cum a început să joace în telenovele. ”M-a păcălit Lucian să merg la casting. Toți erau aranjați, cu foile alea în mână. A venit o fată și mi-a spus: completează și tu fișa asta. Și a venit un băiat să ne spună că mai sunt două roluri disponibile, un rol de gay – pe care l-a luat Pavel Bartoș – și un rol de vagabond, de traficant de droguri – la care frate-meu mi-a dat cu cotul: i-auzi, mă, nu te tentează? Am intrat într-o cameră și regizorul mi-a pus o cameră în față: ”Imaginează-ți că e o gagică și dă-te la ea”.

Am intrat în primul proiect, ”Lacrimi de iubire”. Am ajuns acolo alături de cei mai mari actori din România. Eu am avut de învățat de la Gheorghe Dinică, de la Marin Moraru… Eu niciodată, în viața mea, nu am fost la teatru. Am fost, odată, la Cenușăreasa, în clasa a patra și m-au dat afară”, a mai povestit Augustin Viziru.

