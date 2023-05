Surprinsă la 1 iunie 1968 lângă Saint-Tropez, unde filma pentru „La Chamade” de Alain Cavalier, Catherine Deneuve surâde de pe afișul celei de-a 76-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes (foto principală). Biroul de presă justifică alegerea fotografiei prin aerul „vesel, insolent și romanesc” al unei femei „încrezătoare în viitorul ei”, atitudine pe care o asociază cu cinematografia mondială post-pandemie. Dincolo de cuvinte poți întrezări însă nuanțe: poza e alb-negru, iar zâmbetul lui Catherine Deneuve a fost dintotdeauna greu de descifrat (de aici și farmecul ei). Altfel spus, nu putem ști ce ne rezervă viitorul, dar să avem speranță și, mai ales, puțină insouciance (nepăsare).

Cel mai mare număr de regizoare de până acum

Revenind în plină forță după ce COVID-19 a ieșit recent de sub ștampila urgenței sanitare, Cannes-ul aduce în acest an o garnitură solidă în Competiție, unde se mândrește cu cel mai mare număr de regizoare de până acum (șase), și savurează faptul că Apple a acceptat să aducă (chiar și în afara Competiției) cel mai nou film al lui Martin Scorsese, „Killers of the Flower Moon” (cu Leonardo DiCaprio și Robert De Niro pentru prima dată într-un film al maestrului).

Recomandări SONDAJE INTERNE. Singurul scenariu în care Nicușor Dan o poate învinge pe Firea. Liberalii își fac socotelile și pentru Brașov sau Timișoara

„Killers of the Flower Moon” vorbește despre cazul real petrecut în anii 20, când zeci de crime misterioase din tribul de indieni Osage National au antrenat o amplă acțiune a FBI-ului, condusă de J. Edgar Hoover (care avea pe atunci 29 de ani.).

Greu de crezut, dar Scorsese nu a mai fost cu un film la Cannes din 1984 („After Hours”). În 1976, juriul prezidat de Tennessee Williams și din care făcea parte și Mario Vargas Llosa îi dădea lui „Taxi Driver” trofeul suprem.

Festivalul spera să aibă „Killers of the Flower Moon” în Competiție, cu condiția unei date de lansare în cinematografele franceze, dar deocamdată s-a anunțat doar data lansării într-un număr limitat de săli americane – 6 octombrie, și premiera pentru toate sălile americane – 23 octombrie 2023. Filmul va intra, firește, și pe platforma de streaming Apple TV+.

Festivalul de la Cannes s-a ținut tare de când au apărut platformele și nu a renunțat la regula de a le cere o dată de lansare pentru filme în cinematografele din Franța – dacă le vor în Competiție. (Prin comparație, Festivalul de la Veneția e mai permisiv.).

Europa de Est nu mai e zonă de interes

La prima vedere, selecția din acest an arată că interesul pentru cinematografia din Estul Europei, inclusiv pentru România, a scăzut brusc. E primul an din multe ediții recente când România nu are niciun film în Selecția Oficială sau în secțiunile paralele. Filmele est-europene se numără oricum pe degete: doar o coproducție minoritar poloneză în Competiție („The Zone of Interest”, în regia britanicului Jonathan Glazer), o coproducție sârbo-franco-croato-luxembugheză („Lost Country” de Vladimir Perišić) în secțiunea paralelă Semaine de la Critique, un film polonez și unul maghiar în Competiția de scurtmetraje și două scurtmetraje din Cehia în La Cinef (secțiune destinată filmelor de școală).

Recomandări O firmă din Ploieşti a înşelat 46 de spitale cu dezinfectanţi diluaţi. În ce unități medicale au fost distribuite biocide neconforme

Selecționerii consideră probabil că cineaștii est-europeni nu mai au nevoie momentan de susținere. Interesul s-a mutat pe Africa și pe alte zone emergente. Sunt două filme africane în Competiție și patru în secțiunea Un Certain Regard, iar Sudanul ajunge pentru prima oară la Cannes. E primul an și când un film din Mongolia e selecționat în festival, în secțiunea Un Certain Regard.

China are și ea patru filme în Selecția Oficială, dintre care două sunt ale apreciatului documentarist Wang Bing.

În Competiție conduc producțiile majoritar sau minoritar franceze (opt la număr), britanice și americane (câte patru), respectiv italiene (trei). Judecând după nume, Competiția pare irezistibilă, amestecând cineaști de categorie grea cu regizori care n-au mai concurat până acum pentru trofeu.

Se reîntorc în cursă infatigabilul, la aproape 87 de ani, Ken Loach (cu „The Old Oak”), finlandezul Aki Kaurismäki („Fallen Leaves”), turcul Nuri Bilge Ceylan („About Dry Grasses”), italienii Nanni Moretti („A Brighter Tomorrow”), Marco Bellocchio („Kidnapped”) și Alice Rohrwacher („La Chimera”), americanii Todd Haynes („May December”) și Wes Anderson („Asteroid City”), cineasta franceză Catherine Breillat („L été dernier” / „Last Summer”), japonezul Hirokazu Kore-eda („Monster”), germanul Wim Wenders („Perfect Days”, produs în Japonia).

Recomandări Cazul pacientelor sedate de asistentul de la Spitalul Militar: bărbatul a scos 18 fiole de diazepam din farmacie, iar personalul medical de gardă a cerut test după ce s-a simțit rău. „Se tem că le-a pus și doctorilor în cafea”

Wang Bing e pentru prima oară în Competiție, cu „Youth”, la fel franco-senegaleza Ramata-Toulaye Sy, cu lungmetrajul ei de debut „Banel & Adama”. Cineasta tunisiană Kaouther Ben Hania e și ea pentru prima oară în Competiție, cu „Four Daughters”.

Britanicul Jonathan Glazer își face debutul în Competiție cu „The Zone of Interest”, adaptare după Martin Amis, o poveste de dragoste de la Auschwitz dintre un ofițer nazist și soția comandantului (Sandra Hüller).

Cineastul francez de origine vietnameză Tran Anh Hung, premiat pentru debut la Cannes în 1993, revine după o pauză cu „La Passion de Dodin Bouffant”, un love story plasat în secolul al XIX-lea, cu Juliette Binoche și Benoit Magimel în rolurile principale.

Dintre cele șase filme din Competiție semnate de femei cel mai așteptat e, poate, filmul lui Catherine Breillat,„L été dernier”. Revenirea la cinema după un deceniu de pauză a cineastei de 74 de ani se datorează apariției în 2019 a filmului danez „Queen of Hearts”. Cunoscută pentru dramele ei erotice, Breillat a simțit probabil că poate spune mai mult pe subiectul atracției dintre o femeie și fiul ei vitreg, așa că a făcut un remake, distribuind-o pe Léa Drucker în rolul principal.

Printre cele șapte filme din Cannes Premiere (secțiune recentă și necompetitivă, consacrată cineaștilor cunoscuți) se numără titluri de Victor Erice, Takeshi Kitano și Amat Escalante.

E interesant că, în vreme ce regizori din zone ieșite din modă n-au intrat în selecție, Wang Bing și Wim Wenders au câte două filme în Selecția Oficială. Pe lângă lungmetrajul de ficțiune „Perfect Days”, Cannes-ul îi mai arată lui Wim Wenders și documentarul 3D „Anselm”, iar chinezul Wang Bing mai are un film, „Man in Black” în sub-secțiunea Séances Spéciales (un portret al compozitorului Wang Xilin care trăiește în exil în Germania.).

Cele mai așteptate titluri din afara competiției

Festivalul se deschide în forță cu producția franceză de epocă „Jeanne Du Barry” a lui Maïwenn, unde Johnny Depp îl joacă nici mai mult, nici mai puțin decât pe Ludovic al XV-lea, și se încheie cu noua animație Pixar „Elemental”, de Peter Sohn, prezentată și ea în premieră mondială (în sălile de peste Ocean intră de-abia în 16 iunie).

Harrison Ford, omagiat la 81 de ani

Printre atracțiile ediției se mai numără „Indiana Jones and the Dial of Destiny” de James Mangold. Faptul că va fi ultima întâlnire cu Harrison Ford din seria cu care ne-a obișnuit din 1981 e un eveniment, iar Cannes-ul va organiza un moment special pentru actorul care împlinește 81 de ani în iulie, la câteva zile după lansarea filmului în SUA (în 30 iunie).

Pe lista cu filme de văzut e și scurtmetrajul lui Pedro Almodóvar „Strange Way of Life”, un western în limba engleză cu Ethan Hawke și Pedro Pascal, a cărui proiecție va fi urmată de o discuție cu echipa (probabil ca să compenseze faptul că filmul are doar 31 de minute.).

Michel Gondry, care în ultimii ani a regizat videoclipuri și scurtmetraje, participă în secțiunea paralelă Quinzaine des Cinéastes cu lungmetrajul „Le livre des solutions” / „The Book of Solutions”, despre care au scăpat puține lucruri în presă, printre care acela că Pierre Niney interpretează un cineast amator.

Cine are răbdare (sau vrea să tragă un pui de somn) poate intra și la documentarul de patru ore al lui Steve McQueen despre Amsterdam în timpul celui de-al doilea război mondial („Occupied City”).

Festivalul are în acest an un nou director, Iris Knobloch, iar două femei prezidează juriul de scurtmetraje & La Cinef, respectiv Caméra d or (Ildikó Enyedi și Anaïs Demoustier).

Juriul Competiției e prezidat de suedezul Ruben Östlund și compus din cineasta marocană Maryam Touzani, actorul francez Denis Ménochet, scenarista și regizoarea anglo-zambiană Rungano Nyoni, actrița și regizoarea americană Brie Larson, actorul american Paul Dano, scriitorul afgan Atiq Rahimi, cineastul argentinian Damián Szifron și cineasta franceză Julia Ducournau.

Actorul american John C. Reilly conduce juriul secțiunii Un Certain Regard, iar colegii lui sunt regizoarea și scenarista franceză Alice Winocour, actrița germană Paula Beer, regizorul și producătorul cambodgian Davy Chou, și actrița belgiană Émilie Dequenne.

Cu peste 2.000 de filme înscrise la preselecția pentru Selecția Oficială, Cannes-ul anunță în acest an o ediție vivace și diversă. Să vedem. Până apar primele depeșe de pe Croazetă, puteți urmări gratis pe site-ul festivalului un documentar despre actorul american Michael Douglas, care va primi un Palme d or de onoare la ceremonia de deschidere a festivalului, în 16 mai. Filmul realizat de Amine Mestari poate fi văzut începând de duminică 14 mai, ora 19 până marți, 16 mai, ora 19, iar în curând va intra pe Arte.

Aici e lista filmelor din Selecția Oficială.

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro Durerea ascunsă a unei mari actrițe din România! Ce a dezvăluit despre fostul ei soț: 'Nu am putut ierta'

TVMANIA.RO Carmen Brumă, adevăratul motiv pentru care nu se căsătorește cu Mircea Badea. Au o relație de peste 20 de ani

FANATIK.RO Ofertă ireală pentru o croazieră de 7 zile. Prețul nu este o greșeală. Cum poți vedea Bari, Veneţia, Creta și Rodos cu nici 400 de euro. Cazare şi 3 mese incluse

Știrileprotv.ro „Goliat se clatină”. O jurnalistă rusă a spus cine l-ar putea înlătura pe Vladimir Putin de la putere. „Volodea, pierdem razboiul!”

Observatornews.ro "Mi-a pus cuţitul la gât. Copilul trăgea la el să nu mă lovească". Doctoriţă din Suceava, înjunghiată de soţ sub ochii copiilor. Ordinele de protecție nu l-au oprit

Orangesport.ro Victorie pentru FCSB? Lovitură: ce înseamnă, de fapt, rejudecarea palmaresului Stelei! Ce club are cele mai mari şanse să aibă Cupa Campionilor | EXCLUSIV

Unica.ro Drama copilăriei cu o mamă alcoolică: 'Aveam 10 ani. Erau urme de arsuri de țigară pe podea și canapea!'. Vedeta face mărturii dureroase