A ajuns la UPU conștient

În urma apelului la 112, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, de tip B2, a ajuns la locul incidentului în doar cinci minute, urmat de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) Iași. Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, tânărul prezenta arsuri de gradul II pe torace și abdomen, arsuri de gradul I-II la un braț și un picior, precum și un traumatism cranio-cerebral și o plagă la brațul drept.

„Pacientul a ajuns în UPU conștient și cooperant, prezentând arsuri extinse produse prin arc electric, asociate cu traumatisme rezultate în urma incidentului. A fost evaluat multidisciplinar și internat pentru tratament de specialitate”, a declarat medicul.

„Nu-l mișcați, că înseamnă moarte sigură!”

Incidentul a fost observat de mai mulți martori, inclusiv de un fost angajat al CFR, Petre Aranghelovici, conform Știrile ProTv.

„Mi-am dat seama că e vorba că s-a făcut un arc electric. Am auzit agitație, era o puzderie de copii aici, cel puțin 10. Un copil s-a urcat deasupra. Am văzut că își mișcă mâinile, picioarele, când a căzut de acolo jos, le-am zis: „Băi, nu-l mișcați, că asta înseamnă moarte sigură dacă îl mișcați”. Își putea mișca picioarele, mâinile, vorbea, era conștient.”, a declarat acesta.

Elena Mirabela Marian, mama băiatului, a declarat că fiul ei era împreună cu mai mulți prieteni în momentul accidentului: „S-a urcat să își facă selfie din ăla și selfie s-a făcut. A căzut, toți au fugit. Și țipa cât îl ținea gura să i se scoată papucii, că nu mai poate. Are de suferit. Țipa cât îl ținea gura. A fost un băiat cuminte, nu mi-a făcut probleme. Eu mă gândesc că anturajul nu este bun.”

Doi copii au încercat să stingă flăcările de pe hainele victimei până la sosirea ambulanței.

Arsuri extinse pe abdomen și membre

Nicolae Pralea, purtător de cuvânt al SAJ Iași, a confirmat că adolescentul a fost găsit conștient, dar cu arsuri extinse pe abdomen și membre, fiind deja căzut de pe locomotivă. „S-au aplicat îngrijirile specifice pentru pacientul cu electrocuție”, a explicat acesta.

În prezent, tânărul este internat la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, unde a fost supus unei intervenții de debridare enzimatică, specifică chirurgiei plastice și de arsuri. „A suferit o arsură prin arc electric, care afectează 37% din suprafața corporală – torace, abdomen, membru superior. Este conștient și stabil hemodinamic. Sperăm într-o evoluție favorabilă”, a mai precizat dr. Cimpoeșu.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.RO
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
GSP.RO
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 05 iun.
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 05 iun.
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
„S-a poziționat într-o antiteză clară față de Germania”. Anunțul lui Siegfried Mureșan despre decizia României în controversa momentului
Adevarul.ro
„S-a poziționat într-o antiteză clară față de Germania”. Anunțul lui Siegfried Mureșan despre decizia României în controversa momentului
Când se reunește, de fapt, FCSB. Unde merge echipa lui Gigi Becali în cantonament, program meciuri amicale
Fanatik.ro
Când se reunește, de fapt, FCSB. Unde merge echipa lui Gigi Becali în cantonament, program meciuri amicale
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Iulia Pârlea a explicat la „Dincolo de copertă” cum i-au influențat traumele relațiile de iubire: „Poate de aia sunt singură”
Exclusiv
Stiri Mondene 05 iun.
Iulia Pârlea a explicat la „Dincolo de copertă” cum i-au influențat traumele relațiile de iubire: „Poate de aia sunt singură”
Reality show-ul „Mireasa” începe castingul pentru sezonul 14. Ce condiții trebuie să îndeplinești dacă vrei să participi!
Stiri Mondene 05 iun.
Reality show-ul „Mireasa” începe castingul pentru sezonul 14. Ce condiții trebuie să îndeplinești dacă vrei să participi!
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
ANIMAŢIE. Traseul parcurs de drona maritimă, cu 500 kg de explozibil. Tragedie uriaşă, evitată doar din noroc
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Traseul parcurs de drona maritimă, cu 500 kg de explozibil. Tragedie uriaşă, evitată doar din noroc
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
GSP.ro
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
GSP.ro
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
Parteneri
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Mediafax.ro
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
3 bărbați din zodiac cu care nu ar trebui să te măriți niciodată. Nu sunt făcuți pentru căsătorie și fug de responsabilități
Redactia.ro
3 bărbați din zodiac cu care nu ar trebui să te măriți niciodată. Nu sunt făcuți pentru căsătorie și fug de responsabilități
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 05 iun.
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 05 iun.
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Anunț oficial despre viitorul lui Cristi Chivu: „În câteva zile va semna contractul până în 2028! Ne-am înțeles!”
Fanatik.ro
Anunț oficial despre viitorul lui Cristi Chivu: „În câteva zile va semna contractul până în 2028! Ne-am înțeles!”
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?