A ajuns la UPU conștient

În urma apelului la 112, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Iași, de tip B2, a ajuns la locul incidentului în doar cinci minute, urmat de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) Iași. Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, tânărul prezenta arsuri de gradul II pe torace și abdomen, arsuri de gradul I-II la un braț și un picior, precum și un traumatism cranio-cerebral și o plagă la brațul drept.

„Pacientul a ajuns în UPU conștient și cooperant, prezentând arsuri extinse produse prin arc electric, asociate cu traumatisme rezultate în urma incidentului. A fost evaluat multidisciplinar și internat pentru tratament de specialitate”, a declarat medicul.

„Nu-l mișcați, că înseamnă moarte sigură!”

Incidentul a fost observat de mai mulți martori, inclusiv de un fost angajat al CFR, Petre Aranghelovici, conform Știrile ProTv.

„Mi-am dat seama că e vorba că s-a făcut un arc electric. Am auzit agitație, era o puzderie de copii aici, cel puțin 10. Un copil s-a urcat deasupra. Am văzut că își mișcă mâinile, picioarele, când a căzut de acolo jos, le-am zis: „Băi, nu-l mișcați, că asta înseamnă moarte sigură dacă îl mișcați”. Își putea mișca picioarele, mâinile, vorbea, era conștient.”, a declarat acesta.

Elena Mirabela Marian, mama băiatului, a declarat că fiul ei era împreună cu mai mulți prieteni în momentul accidentului: „S-a urcat să își facă selfie din ăla și selfie s-a făcut. A căzut, toți au fugit. Și țipa cât îl ținea gura să i se scoată papucii, că nu mai poate. Are de suferit. Țipa cât îl ținea gura. A fost un băiat cuminte, nu mi-a făcut probleme. Eu mă gândesc că anturajul nu este bun.”

Doi copii au încercat să stingă flăcările de pe hainele victimei până la sosirea ambulanței.

Arsuri extinse pe abdomen și membre

Nicolae Pralea, purtător de cuvânt al SAJ Iași, a confirmat că adolescentul a fost găsit conștient, dar cu arsuri extinse pe abdomen și membre, fiind deja căzut de pe locomotivă. „S-au aplicat îngrijirile specifice pentru pacientul cu electrocuție”, a explicat acesta.

În prezent, tânărul este internat la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, unde a fost supus unei intervenții de debridare enzimatică, specifică chirurgiei plastice și de arsuri. „A suferit o arsură prin arc electric, care afectează 37% din suprafața corporală – torace, abdomen, membru superior. Este conștient și stabil hemodinamic. Sperăm într-o evoluție favorabilă”, a mai precizat dr. Cimpoeșu.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE