Arborele a fost identificat și măsurat în 2023

Arborele a fost identificat și măsurat în 2023, după o căutare de nouă ani în regiuni greu accesibile. Conform cercetătorilor, relieful accidentat și pădurile vechi din Taiwan au permis dezvoltarea unor arbori care ating înălțimi impresionante, de peste 80 de metri. Comunitatea indigenă Rukai numește acești copaci impunători „arborii care ating luna”, relatează revista germană Der Spiegel.

Neun Jahre haben Wissenschaftler nach ihm gesucht, dann standen sie in einer abgelegenen Region Taiwans vor einem außergewöhnlichen Zypressengewächs. https://t.co/oE0gAORLxG — DER SPIEGEL (@derspiegel) June 5, 2026

Pentru a localiza acest exemplar și alți arbori de dimensiuni remarcabile, cercetătorii au folosit tehnologia Lidar („Light Detection and Ranging”). Din avioane au fost emise impulsuri laser pentru a crea modele tridimensionale ale peisajului.

Cu ajutorul a sute de voluntari, a fost generată o hartă cu 941 de arbori care depășesc 65 de metri înălțime, conform publicației menționate.

After nearly a decade of searching, an 84.1-meter Taiwania fir now stands as East Asias tallest recorded tree. @frontiersin https://t.co/r2uIfGoqKG — Phys.org (@physorg_com) June 5, 2026

Traseul către arbore a fost unul dificil, de 20 de kilometri

Expediția către acest arbore record a presupus parcurgerea unui traseu dificil de 20 de kilometri, incluzând urcări abrupte și traversări de râuri. Pentru măsurători precise, alpiniști specializați au urcat până în vârful copacului, utilizând o bandă pentru a stabili înălțimea de la sol până la coroană.

Până la începutul anului 2026, echipa a descoperit și documentat alți zece arbori din specia Taiwania, cu înălțimi de peste 70 de metri, dintre care doi ating înălțimi mai mari de 80 de metri.

Care este cel mai înalt arbore din lume

Deși impresionant, acesta nu este cel mai înalt arbore din lume. Acest titlu îi revine unui sequoia de coastă, numit Hyperion, localizat în Parcul Național Redwood din nordul Californiei, care măsoară peste 115 metri.

În Europa, cel mai înalt arbore este duglasul Waldtraut vom Mühlwald din Freiburg, Germania, cu o înălțime de peste 67 de metri.

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