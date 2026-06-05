Atacul a vizat nava de pescuit DURU 67, aflată în largul orașului Sevastopol, în vestul peninsulei Crimeea, un teritoriu ucrainean anexat de Rusia. Nava s-a scufundat după atac, potrivit comandamentului Gărzii de Coastă, care nu a oferit detalii despre circumstanțele producerii atacului și nu a numit partea responsabilă.

O altă navă de pescuit, aflată în apropiere, i-a evacuat de urgență pe pescari și a stabilit cursul către Inebolu, pe coasta turcă a Mării Negre. Nava DURU 67, care se afla în apele internaționale în momentul atacului, s-a scufundat, susține partea turcă.

„Din păcate, unul dintre pescarii răniți, care era în stare critică, a decedat în timpul evacuării”, a precizat Garda de Coastă turcă.

La sfârșitul lunii mai, Turcia a avertizat în privința riscului unei „escaladări necontrolate” în regiunea Mării Negre după ce o navă cargo turcească a fost atacată cu o dronă. Marina ucraineană a afirmat atunci că nava respectivă a fost atacată de o dronă rusească.

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