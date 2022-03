Artiste internaționale la Neversea 2022. B Jones, Deborah de Luca, Krewella și NERVO vin în România

B Jones, Deborah de Luca, Krewella și NERVO sunt femei de succes în industria muzicală, de-a lungul anilor s-au remarcat prin seturile și producțiile lor uimitoare, au avut show-uri în întreaga lume, iar în luna iulie a acestui an vor face parte din cea de-a patra poveste de pe The Island of Dreams.

Astfel, cele 4 artiste completează line-up-ul celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, alături de Alan Walker, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Steve Aoki, Tchami, Timmy Trumpet, Tujamo, Ummet Ozcan, W&W, ZHU, BBNO$, Borgore, Dirtyphonics, Mahony, Netsky, Priku, Raresh, Sit și Sublee B2B CAP, primii artiști anunțati pentru Neversea 2022.

Cariera lui B Jones

B Jones este considerată, și de public și de industria muzicii electronice, ca fiind cea mai puternică personalitate din noua serie de artiști. Este ambasadorul insulei care nu doarme niciodată, Ibiza, a fost rezident al clubului Pacha, după care a reușit să intre în marele circuit de evenimente mondiale. B Jones a ajuns în peste 200 de cluburi din 40 de țări, aflate pe 5 continente. A fost nominalizată la categoria „Best Artist Of The Year” la Vicious Music Awards și a fost aleasă ca DJ rezident în Ushuaia (Ibiza) pentru seria de evenimente săptămânale ale norvegianului Kygo.

NERVO, surorile gemene care cântă la Neversea 2022

Tot pe scena principală de la malul mării vor urca și NERVO, surorile gemene care fascinează industria muzicală cu aparițiile lor unice. Sunt primul duo de surori din spectrul muzicii electronice și marchează tot: de la songwriting, la producție, DJ și statutul de superstaruri.

Mim și Lil Nervo au reușit să se impună pe scena EDM încă de la prima listare în Top 100 DJ Mag, în 2012. Mulți ani la rând au marcat cea mai puternică ascensiune în clasamentul dedicat DJ-ilor profesioniști, au scris și au produs muzică pentru nume precum The Pussycat Dolls, Kylie Minogue sau Miley Cyrus, au primit o nominalizare Grammy pentru ,,When Love Takes Over”, piesă pe care au scris-o pentru David Guetta & Kelly Rowland.

NERVO au colaborat de-a lungul anilor și cu Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin Van Buuren, Nicky Romero, Sofi Tukker, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Danny Avila, Quintino, Wolfpack și mulți alți artiști și producători din întreaga lume. NERVO sunt cel mai aclamat duo feminin, cu live set-uri pline de energie și ținute nonconformiste. Au propriul label, emisiune la radio, propria colecție vestimentară și sunt un adevărat trend pe scena EDM. Fanii le vor putea vedea între 7 și 10 iulie, la festivalul Neversea.

Deborah de Luca, în premieră la Neversea 2022

O premieră la malul mării în această vară este Deborah de Luca, un nume sonor în lumea muzicii techno și a culturii underground. Artista italiană vine pentru prima oară la Neversea, pe scena Oasis.

Deborah de Luca este o combinație interesantă pentru un artist techno, este un producător bun și cunoscut, are apariții pline de energie la cele mai mari festivaluri din lume, dar și apariții restrânse în diverse cluburi. Show-urile live adună în lumea online zeci de milioane de vizualizări, memorabil fiind live-ul din 2018 pentru Cercle.

Krewella la Neversea 2022

Un alt duo format din surori vine în această vară pentru prima oară la Neversea. O combinație de stiluri, de la progressive house la electro, dubstep, trap, dance-rock, hardstyle sau future bass, se numără printre atuurile surorilor Jahan și Yasmine Yousaf, cunoscute pe scena muzicii drept Krewella.

Pentru aparițiile live în circuitul de festival, Krewella au fost recompensate cu premiul ,,Best Breakthrough Artist” la International Dance Music Awards. În iulie, surorile Krewella vor face un show spectaculos pe scena The Ark de la malul mării.

