La fel s-a întâmplat și în cazul celui mai nou venit membru al familiei sale. Micuțul Nicholas a sosit pe lume în luna octombrie a anului trecut, iar vedeta l-a prezentat fanilor săi la câteva zile de la naștere.

Nicholas crește acum sub ochii a sute de mii de oameni care citesc blogul vedetei și îi urmăresc clipurile de pe YouTube. Micuțul cucerește inimile tuturor prin gingășia lui, iar fiecare fotografie postată generează mii de like-uri și zeci și sute de comentarii.

„Am un băiat foarte frumos și cuminte. Mă simt binecuvântată să am o familie așa minunată. Nicholas este pe cât de zglobiu în timpul zilei, pe atât de liniștit noaptea. Doarme 10 ore cel puțin, iar eu am nopți calme, cu somn bun. Am găsit soluția pentru ca cei mici să poată fi atât de echilibrați și de fericiți, cu sprijinul unei bune prietene de-a mea, newborn specialist, care m-a ajutat și când era Alesia mică. O să vă povestesc în curând despre ce este vorba”, declară Ela Crăciun.

