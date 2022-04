Povestea de dragoste dintre Bănel Nicoliță și Cristina începuse în anul 2008 și a durat doar 6 ani. Fosta soție a lui Bănel era studentă la vremea respectivă. Cei doi au împreună două fetițe, Natalia și Amalia. Ruptura dintre Bănel Nicoliță și Cristina s-ar fi produs când acesta a decis să se întoarcă la Făurei și să pună echipa de fotbal locală pe picioare. Din păcate, planurile fostului fotbalist nu au ieșit așa cum și-a dorit.

În cadrul unui interviu pentru emisiunea „La Măruță”, ediția de joi, 31 martie, Bănel Nicoliță a anunțat că va renunța la echipa CS Făurei, după ce a suferit multe pierderi financiare.

„Cu Făurei am avut o problemă. Am vrut să desființez echipa, pentru că nu mai aveam fonduri. La început de an am avut un om care a vrut să investească la CS Făurei. A zis că «Da, vino! Vino și tu antrenor, jucător și eu o să bag bani». Au trecut lunile, nu au ajuns banii la echipă și atunci am fost nevoit să iau o măsură. Nu mai aveam bani de nimic și atunci am fost nevoit să iau atitudine. M-am întâlnit cu domnul primar și i-am zis cum stă treaba. El a zis «Bănele, stai liniștit! De acum o să fiu eu până în vară la echipă și încerc să fac un efort mare».

„Mă doare sufletul, pentru că am băgat foarte mulți bani”

Eu din vară nu o să mai merg acolo, pentru că s-au adunat foarte multe. Mi-am băgat și familia, mi-am băgat și frații, mi-am băgat și prieteni… degeaba. Mama o să gătească doar pentru copiii ei, dar pentru fotbaliști nu. Am chinuit-o foarte mult și nu are rost. Acei oameni care au fost la mine în casă și care veneau zi de zi și mâncau n-au avut respect față de familia Nicoliță și atunci… Și eu, și familia mea ne-am gândit să lăsăm pe alții. Ne dăm la o parte. Fratele meu este președinte de club la CS Făurei, iar un alt frate, Nicoliță Stelian, este atacant. Mă doare sufletul, pentru că am băgat foarte mulți bani. Eu mi-am dorit să fac ceva din această echipă, să promovez mulți copii. Să-i duc la FCSB. Am reușit să duc doar un copil în Liga 1, la Sfântul Gheorghe. Bucuria mea a fost enormă atunci”, a declarat fotbalistul la PRO TV.

Bănel Nicoliță și-a deschis școală de fotbal

În emisiunea lui Cătălin Măruță, el a anunțat că și-a deschis școală de fotbal și va pregăti mulți copii pentru a deveni mari fotbaliști.

„Obiectivul meu cel mai important este acum școala de fotbal. Oamenii pot intra pe pagina mea de Facebook și acolo găsesc tot ce trebuie. Dacă doriți să aduceți copiii, pentru că eu voi fi antrenor. O să-i ajut să ajungă fotbaliști mari”, a spus acesta.

Bănel Nicoliță este mândru de fetele sale și a declarat că este fericit că cea mică a ales să facă sport. De săptămâna viitoare, fostul fotbalist se va muta în București și va fi mai aproape de copiii săi.

„Fetele mele sunt mari, sănătoase. Sunt foarte bucuros că cea mică a ales să facă gimnastică. Merge la Steaua. Cea mare încă nu s-a hotărât. Sunt la școală până la 12, apoi se duc la after. Încerc să îmi petrec cât timp pot cu ele, pentru că sunt departe. Având în vedere că am stat plecat și la Făurei zi de zi… n-am avut timpul necesar. De săptămâna viitoare voi rămâne în București alături de copilași”, a declarat Bănel.

În ceea ce privește viața sa amoroasă, el nu a vrut să ofere prea multe detalii, însă a mărturisit că este fericit și liniștit acum. „Sunt OK cu dragostea! Sunt fericit, sincer. Sunt liniștit și mi-am găsit liniștea”, spune fostul fotbalist.

