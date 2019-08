Bianca Drăgușanu a mărturisit că nici măcar părinții lor nu au știut că ea și Alex Bodi urmează să se căsătorească.

„Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui.

Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate. A fost discutată de mai multă vreme… Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală”, a declarat Bianca Drăgușanu la emisiunea „Star la Mare Fitză”, de la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Amândoi am avut emoții. Sunt emoții…acum trebuie să dăm explicații la toată lumea”, a completat Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu s-a căsătorit joi, 1 august 2019, pentru a doua oară, cu alesul inimii ei, Alex Bodi. Acesta este cel de-al doilea mariaj al vedetei. Bianca Drăgușanu a mai fost căsătorită cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, din mariajul cu acesta rezultând o fetiță, Sofia Natalia.

FOTO. Eli Driu

