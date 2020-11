Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre relația cu fostul soț Alex Bodi. “Consider că viața mea în acest moment este așa cum mi-o doresc”

“Consider că viața mea în acest moment este așa cum mi-o doresc. Toate lucrurile din trecut rămân încheiate, pentru că așa mi-am dorit eu. Mă simt foarte liniștită. Nu există șanse de împăcare”, a declarat Bianca Drăgușanu potrivit Ciao.ro

“Eu nu am nimic să îmi reproșez. Eu sunt impecabilă în relația pe care am avut-o cu el. A trecut, a fost. Eu, personal, mie, nu am nimic să îmi reproșez. Am fost exemplară și sunt o femeie exemplară”, a mai adăugat vedeta.

Atunci când a fost întrebată dacă mai are încredere în bărbați, Bianca a fost sinceră.

“Da. Am încredere în bărbați și cu siguranță ce e al meu e pus deoparte și cu siguranță Dumnezeu dă cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați, iar eu sunt sigură că următorul bărbat din viața mea va fi cu totul și cu totul special”, a încheiat Bianca.

Alex Bodi a fost arestat pentru 30 de zile

Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, a fost arestat preventiv, joi noapte, de Tribunalul Dolj, pentru o perioadă de 30 de zile.

Tribunalul Dolj a admis propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă, Alex Bodi fiind acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi şantaj, conform purtătorului de cuvânt DIICOT, Mihaela Porime.

