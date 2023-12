În cadrul evenimentului Bucharest Fashion Week, Bianca Drăgușanu și-a prezentat cea mai recentă colecție de paltoane și haine de blană pentru femei. Modelele au defilat în articolele vestimentare de lux, care au prețuri începând cu 2.500 de lei, unele costând și peste 10.000 de lei.

La finalul colecției, pe podium a defilat și Bianca Drăgușanu, care nu a fost singură, ci însoțită de fetița ei. Fosta prezentatoare de la Kanal D2 și Sofia au purtat haine de blană asemănătoare. În aplauzele celor prezenți, cele două s-au bucurat de momentul lor, pe scenă.

Imediat, Bianca Drăgușanu a distribuit imagini de la defilare și pe rețelele de socializare. Cei care o urmăresc s-au împărțit în două tabere, unii i-au apreciat apariția alături de fiica ei, iar alții au criticat-o pentru că promovează blănurile naturale.

„Sunteți două frumoase! Succes în continuare”, „Frumoase și fetița seamănă foarte bine cu tatăl, Victor Slav”, „Sunteți minunate! Multă sănătate și multă putere să aveți împreună cu Dumnezeu!”, au fost câteva dintre complimentele primite de Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, criticată: „Ai idee cu câtă suferință s-au făcut acele blănuri?”

Apoi a urmat valul de citici, pentru faptul că a purtat o haină de blană naturală: „Cu tot respectul și admirația pentru tine, acum chiar m-ai dezamăgit. Credeam că iubești animăluțele și din respect pentru ele nu porți și nu faci reclamă la așa ceva!

Când privești și porți acele blănuri nu simți nicio durere în suflet? Ai idee cu câtă suferință s-au făcut acele blănuri? Ai idee câte ființe nevinovate au fost sacrificate cu bestialitate de oameni egoiști, câte suflețele au fost omorâte cu sadism, în chinuri, pentru ce?”, „Să arăți copilului tău de unde provine blana, câte chimicale necesită pielea jupuită și ce se întâmplă cu animalul jupuit de viu…”, au taxat-o fanii pe Bianca Drăgușanu.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux. „În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc.

Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”. Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

