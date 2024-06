Din primăvara acestui an, Bianca Drăgușanu conduce un Bentley în valoare de aproximativ 250.000 de euro, cu un motor V8, ce dezvoltă 550 de cai-putere. În presă s-a zvonit că iubitul Gabi Bădălău i-ar fi făcut cadou Biancăi Drăgușanu mașina pentru a-i ierta greșelile. Un alt zvon care a circulat a fost și că Bianca Drăgușanu și-ar fi vândut mașina veche, marca Mercedes, cu 100.000 de euro, iar omul de afaceri ar fi plătit diferența de 150.000 de euro pentru bolidul nou.

Bianca Drăgușanu a rupt tăcerea și a susținut cu tărie că tot ce are e de pe urma muncii sale. Într-un interviu deschis pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, ea a explicat că „iertarea nu se cumpără”. „Eu, toată viața mea, mi-am făcut mie cele mai frumoase cadouri. Tot ce am este pentru că eu am muncit și mi le-am cumpărat singură. Iertarea nu se cumpără“, a spus ea.

Bianca Drăgușanu: „M-am răzgândit, Skoda Octavia chiar este o mașină ok”

Acum, fosta prezentatoare de televiziune a rămas momentan fără mașina Bentley, spune că bolidul e la „cosmetizat”. Astfel, ea s-a deplasat prin București cu o mașină Skoda Octavia. Spunea în urmă cu câteva luni că nu ar putea fi într-o relație cu un bărbat care are o astfel de mașină.

„Pentru că eu sunt genul de om la care viața bate filmul, vreau să vă spun atât: bună ziua Univers, bună ziua prieteni, bună ziua Skoda Octavia. M-am răzgândit, Skoda Octavia chiar este o mașină ok. Merge aerul condiționat, eu mă simt foarte bine, Universul ține cu mine. Deși am două mașini, care se cosmetizează acum, sunt în Skoda și sunt foarte fericită”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

„Nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia”

Invitată în emisiunea lui Mihai Ghiță, „În oglindă”, Bianca Drăgușanu s-a destăinuit și, printre altele, a afirmat că nu ar putea fi îndrăgostită niciodată de un bărbat inferior financiar față de ea, deoarece acest lucru arată că nu e capabil să își creeze un viitor strălucit.

„Nu pot și mi-ar fi greu! Și nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia, că înseamnă că ceva nu merge acolo, dacă nu conduce o mașină mai șmecheră decât a mea. Dacă el la 40 de ani nu are casă, nu are mașină, nu are afacere, nu are ceva construit, păi înseamnă că nu ai minte în cap”, a declarat Bianca Drăgușanu.

„Eu nu am nicio problemă, mașina e mișto, doar că nu e pentru mine. Eu sunt o femeie înaltă și am nevoie de spațiu. Am bagaje, am copil, am cățel, am nepot, am soră, car tot timpul. Mașina chiar e mișto. Eu vreau să îi fac mamei mele cadou de ziua ei, o Skoda Octavia. Nu sunt mocangistă, adică am bani să o cumpăr. Nu am o problemă, dar nu e genul meu de mașină”, a mai spus ea.

