Ce a pățit Bianca Drăgușanu într-un magazin din București: „Unde îți scanezi singur produsele”

Așa cum a povestit chiar ea pe rețelele de socializare, Bianca Drăgușanu a mers la un magazin din București pentru a-și face niște cumpărături, însă o angajată din magazin a deranjat-o pe vedetă prin atitudinea ei.

Mai exact, pentru că nu i se scanau produsele, Bianca Drăgușanu a cerut ajutor în magazin, însă angajata care a ajuns lângă ea a început să țipe și să o ia la rost.

Deranjată de modul în care i s-a vorbit, Bianca Drăgușanu a precizat că i-a făcut reclamație angajatei din magazinul din București.

„Am venit să cumpăr rapid trei lucruri. Langustine și alte câteva produse. M-am dus la casele unde îți scanezi singur produsele… Am rugat-o foarte frumos să mă ajute. I-am vorbit civilizat și am întrebat-o dacă mă poate ajuta, pentru că nu se scanau produsele. A început să țipe la mine și mi-a spus: «Dacă nu știi să le scanezi, ce cauți aici? Du-te la coadă în partea cealaltă»! «Eu am vorbit frumos cu tine, nu înțeleg de ce țipi la mine. Te-am rugat doar să mă ajuți». I-am făcut reclamație”, a spus Bianca Drăgușanu pe internet.

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Recent, într-un interviu pentru SpyNews, Bianca Drăgușanu a dezvăluit și că nu are prietene, ci doar cunoștințe, iar toți cei care i-au fost alături de-a lungul timpului au profitat de bunătatea ei.

„Timpul a cernut oamenii din viața mea. Cu cât urci mai sus, cu atât cercul de prieteni se diminuează, ceea ce este un lucru foarte bun. În momentul de față am doar câteva cunoștințe. Nu ne vedem toată ziua, nici nu am timp pentru asta. Privind în urmă, nu știu dacă am avut vreodată prietene cu adevărat. O prietenie adevărată înseamnă să fii acolo atunci când celălalt are nevoie.

Când am fost operată, adevărul este că, la banii pe care îi am, puteam să plătesc pe oricine, oricând, ca să aibă grijă de mine și să facă aceleași lucruri. Însă o persoană care să vină și să stea lângă mine necondiționat nu am avut. Cele care au fost prezente au venit doar în schimbul unor servicii… Niciuna nu a plecat vreodată cu mâna goală de la mine, bineînțeles. Practic, au fost prietene pe care le-am plătit ca să aibă grijă de mine! Din toate aceste experiențe am învățat o lecție foarte importantă pe care o transmit mai departe: nu dați bani împrumut! Pe mine tot ce am trăit m-a învățat minte să nu mai dau bani împrumut și clar nu mai dau”, a spus Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.