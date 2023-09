De ceva timp, Bianca Drăgușanu este într-o relație cu Gabi Bădălău și preferă să fie cât mai discretă cu viața amoroasă, după ce ani întregi a fost pe prima pagină a ziarelor cu poveștile sale de dragoste. Fosta prezentatoare TV știe foarte clar ce își dorește de la un bărbat, iar cei care nu au o situație financiară foarte bună nu au nicio șansă să o cucerească.

Într-un interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu a decis să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie care sunt așteptările pe care ea le are de la un bărbat, din punct de vedere financiar.

„De ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu?”

Vedeta a menționat că ea nu ar putea sta nici de vorbă cu un bărbat care câștigă mai puțin decât ea.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine.

Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

„Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine”

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit».

Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru… Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus blondina.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux.

„În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc. Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”.

Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

