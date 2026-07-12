Principalele probleme sunt lipsa aerului condiționat și mizeria

Cifrele sunt îngrijorătoare, 65% dintre pasageri reclamând temperaturile extreme din trenuri.

„A trecut o săptămână de când am lansat formularul prin care călătorii CFR îmi transmit direct problemele din tren. Date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilete. 1.091 de călători au completat deja, iar numărul crește”, a precizat, duminică, ministrul interimar al transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Printre problemele sesizate de călători se numără lipsa aerului condiționat și mizeria din tren.

„65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane; 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiționat este standard obligatoriu”, arată Radu Miruță, în urma centralizării sondajului.

Rezultatele sondajului. Foto: Radu Miruță/Facebook

Directorul CFR Călători, convocat la Ministerul Transporturilor

Radu Miruță l-a convocat duminică, 12 iulie, la ora 10.00, pe directorul CFR Călători, oferind companiei un ultimatum de două zile pentru a explica fiecare neregulă semnalată.

„Datele nu arată bine, motiv pentru care, dimineață, la ora 10.00, l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călători. Lucrăm simplu pentru a pune lanterna pe cauză: în tabelul cu fiecare caz sesizat de călători în această săptămână, am mai creat o coloană în care CFR să completeze, în două zile, explicația. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns. Iar acolo unde există vinovați, trebuie să existe și consecințe”, a subliniat ministrul transporturilor.

Formularul poate fi în continuare completat direct către ministrul transporturilor de către călători (link-ul este aici).

„Timpul în care problemele erau ascunse în rapoarte s-a încheiat. De acum înainte, fiecare problemă semnalată trebuie abordată”, a conchis Radu Miruță.

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