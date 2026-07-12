A fost modernizată linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției

Linia modernă de tramvai a fost testată, fără călători, de niște tramvaie vechi de o jumătate de secol.

„O nouă linie modernă de tramvai este gata! Cea de pe Bd. Expoziției. În premieră, a fost testată astăzi (12 iulie n.r.), fără călători, de tramvaiele Tatra, ieșite la paradă”, a transmis, duminică, Primăria Municipiului București (PMB).

După 53 de ani de activitate pe șinele din Capitală, tramvaiele emblematice Tatra își iau oficial rămas-bun de la călători în weekendul 18-19 iulie, marcând retragerea definitivă din circulație.

„Șinele din București sunt vechi, de 60 de ani. Tramvaiele nu mai circulau în siguranță, astfel că rând pe rând le modernizăm. Bătrânele tramvaie Tatra ies și ele «la pensie». Acestea sunt ultimele lor călătorii pe cele mai noi șine. În doi ani, Capitala României va fi pusă pe roate! Bucureștiul se transformă!”, au mai adăugat reprezentanții Primăriei.

Ultimele curse pe 18-19 iulie

Festivalul Tatra, organizat de Societatea de Transport București (STB), a strâns laolaltă sute de pasionați ai transportului public, dornici să urce pentru ultima oară la bordul celebrelor tramvaie. Weekendul 11-12 iulie a marcat unele dintre ultimele curse ale acestor garnituri istorice pe străzile din București, urmând ca retragerea lor definitivă din circulație să aibă loc weekendul viitor.

Pe 18 iulie, tramvaiele vor circula pe patru linii speciale: 7 (între CFR Progresul și Piața Unirii), 23 (Zețarilor-Dristor), 11 (Cartierul Giulești-Zețarilor), respectiv 47 (Ghencea-Piața Unirii). Pe 19 iulie va fi o singură cursă simbolică, pe linia 35, între Depoul Militari și Gara Basarab. Tot atunci, Depoul Militari își va deschide porțile pentru public. Vizitatorii vor putea vedea o expoziție dedicată acestor tramvaie care au scris peste cinci decenii din istoria transportului bucureștean.

Istoria acestor tramvaie legendare a început în Cehoslovacia, fiind produse de renumitele uzine ČKD din Praga sub brandul Tatra. În București, povestea a început în anul 1973, când au fost introduse în dotarea depoului Militari primele garnituri din modelul Tatra T4R. Litera „R” din denumire desemna o versiune concepută special pentru România, având o caroserie mai îngustă, de doar 2,2 metri, perfect adaptată pentru a putea circula pe străzile vechi și prin rețelele strâmte din orașele noastre.

Pentru cei care au copilărit în anii 80 și 90, zgomotul, spațiul mic al salonului și vibrațiile fac parte din memoria orașului la fel de mult ca bulevardele pe care le-au străbătut.

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