Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei și noul lider suprem al Iranului, afirmă într-un mesaj publicat sâmbătă. după funeraliile tatălui său, că „răzbunarea” este „inevitabilă”. Ali Khamenei a fost înmormântat joi, după mai mult de patru luni după ce a fost ucis într-un bombardament efectuat pe 28 februarie, în prima zi a operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”.

„Această răzbunare este voința națiunii noastre și ea trebuie să fie îndeplinită, inevitabil. Acești criminali, ale căror nume figurează pe o listă, vor duce în mormântul lor dorința unei morți liniștite în patul lor”, se arată în mesajul atribuit lui Mojtaba Khamenei, care ar fi fost grav rănit în atacul soldat cu moartea tatălui său și nu a mai apărut în public de atunci.

Hamshahri a publicat sâmbătă seara o infografie care reia aceste cuvinte. Infografia enumeră 13 lideri de stat și oficiali de rang înalt care s-ar afla pe „lista de răzbunare” evocată de Mojtaba Khamenei.

Iran regime radical paper Hamshari which is published by the mayor of Tehran, demands to assassinate many Western leaders including Trump, Netanyahu and others. This newspaper was run a few years ago also by Qalibaf, who is now in charge of the negotiation with USA! pic.twitter.com/QmZvCe5Kx7 — BenSabti (@BeniSabti) July 11, 2026

Președintele american Donald Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu apar în infografie cu ținte marcate pe cap.

Pe această listă figurează, de asemenea, șeful diplomației americane Marco Rubio, dar și lideri europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron, șefa Guvernului italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic demisionar Keir Starmer.

Regimul islamic de la Teheran, aflat într-un război nedeclarat împotriva Occidentului împreună cu alte dictaturi, precum regimul de la Moscova, le-a reproşat ţărilor europene că nu au condamnat atacurile împotriva teritoriului său şi chiar că ar fi fost complice, permițându-le avioanelor militare americane să survoleze spaţiul lor aerian.

Donald Trump a spus într-un interviu publicat vineri de New York Post că regimul de la Teheran intenționează să-l asasineze și a lăsat instrucțiuni de răspuns în cazul înfăptuirii acestui scenariu sinistru.

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