Liliecii le-au invadat casa

„Anul trecut am numărat peste 400”, spune Benjamin Teillon, capul familiei care locuiește în nord-estul zonei metropolitane Lyon. Problemele au început acum cinci ani, dar în 2024 s-au intensificat. „Am chemat SOS Liliecii la începutul problemei, pentru că știam că sunt o specie protejată. La momentul respectiv, organizația ne-a spus că sunt doar vreo treizeci și că situația nu va deveni mai gravă”, povestește bărbatul.

Din păcate, predicțiile s-au dovedit greșite. În vara lui 2025, familia a început să resimtă din plin prezența nedorită a liliecilor. „Era zgomot 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. Aveam impresia că zgârie și bubuie încontinuu, iar mirosul pătrundea prin prizele electrice. Psihologic, a fost foarte greu”, adaugă Benjamin Teillon.

Investiții de 20.000 de euro, fără rezultat

Cu doi copii de 11 și 14 ani, viața în aceste condiții a devenit un calvar. „Anul trecut, fiul meu a refuzat să mai doarmă în camera lui”, mărturisește tatăl. Din acest motiv, familia a decis să investească 20.000 de euro în lucrări de renovare. „Am refăcut acoperișul, am sigilat toate găurile și am adăugat izolație din fibră de sticlă”, explică el. Însă eforturile lor au fost zadarnice. În iunie 2026, odată cu valul de căldură, liliecii au revenit. „S-au întors în număr mare”, spune Benjamin, vizibil afectat.

Fără soluții în fața unei specii protejate

Liliecii, fiind protejați prin lege în Franța, nu pot fi uciși, capturați sau relocați fără o autorizație specială. Familia Teillon a contactat mai multe organizații și chiar primăria locală, dar nu a primit nicio soluție concretă. „Am sunat la mai multe organizații. Acum câteva săptămâni, am contactat primăria, dar nu am primit niciun răspuns”, spune Benjamin.

În lipsa unui sprijin oficial, familia și-a expus povestea public, sperând să atragă atenția autorităților sau a unor experți care să îi poată ajuta să scape definitiv de lilieci. „Începem chiar să ne facem griji în privința sănătății. Când ajungem acasă, mirosurile sunt izbitoare. Îmi țin pumnii să intereseze pe cineva”, adaugă tatăl.

Deocamdată, familia este captivă în propria locuință, o casă achiziționată după pandemia de COVID-19, care acum, în această stare, nu poate fi vândută. Situația rămâne incertă, iar familia așteaptă cu disperare o soluție salvatoare.

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