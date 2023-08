Prima dată, emisiunea „Detectorul de minciuni” a fost difuzată pe canalul de YouTube „theXclusive” și era prezentată de Oana Radu. Ulterior, Bianca Drăgușanu i-a luat locul și odată cu lansarea postului Kanal D2, show-ul a fost difuzat la TV.

Bianca Drăgușanu: „Știu că voi primi ceva mai bun”

Până acum, când Bianca Drăgușanu a anunțat că nu mai prezintă „Detectorul de minciuni”. „Știam, nu mă surprinde, oricum, din toamnă nu mai aveam timp pentru acest proiect”, a recunoscut vedeta, care nu e tristă că a rămas fără emisiune pe micul ecran.

Programul ei din această toamnă e foarte încărcat, susține ea. „Cred că sunt singura care se bucură de această decizie… A fost o experiență drăguță, dar știu că voi primi ceva mai bun, pentru că merit mai mult de atât.

N-am nimic ce să le reproșez, sper să ne reîntâlnim într-un alt proiect mai mișto, care să mi se potrivească și în care să mi se pună în valoare și ținutele, în concordanță cu atitudinea mea. Mereu e loc de mai bine. Nu duc lipsă de oferte, pe lângă faptul că am o activitate intensă și-n alte domenii”, a mai declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Conform surselor publicației citate, Bianca Drăgușanu a fi avut mai multe nemulțumiri legate de emisiunea pe care o prezenta la Kanal D2. „În urmă cu aproximativ o săptămână, Bianca a vrut să dea un interviu, pentru o emisiune, la PRO TV, dar cei de la Kanal D nu au lăsat-o. Faptul că emisiunea ei nu se va mai difuza, după cea a lui Teo Trandafir, reprezintă o mare surpriză.

Bianca știa însă că o să se încheie și emisiunea, mai devreme sau mai târziu. Avea destule motive, era chiar și nemulțumită de unele aspecte. Invitații erau purtați pe la toate emisiunile de la Kanal D. Și la Bianca, dar și la Alexandra Ungureanu. Problema e că aceiași invitați au mai fost acum un an, și acum doi ani”.

În cea mai recentă ediție a emisiunii „Detectorul de minciuni”, Bianca Drăgușanu l-a avut invitat pe Adi Voicu.

Bianca Drăgușanu nu a mai fost în vacanță de aproape 5 luni

Într-un interviu pentru Fanatik, ea a zis: „Eu vara asta nu am fost plecată nicăieri. Ultima mea vacanță a fost prin martie, cam așa. Asta este situația, mie nu îmi place să merg singură. Voi pleca, mai încolo. Nu am fost eu plecată din țară, dar am rupt shoppingul online”.

„Nu am timp să sufăr că sunt prea ocupată să iubesc și să fiu fericită”

Într-un alt interviu pentru Ciao, ea recunoștea: „În viața asta nu te poți baza decât pe un singur om, pe tine. Iar dependența asta că fericirea vine din jumătatea celuilalt sau ceva de genul ăsta, nu există. Niciodată nu am gândit așa, eu nu mi-am permis niciodată să fiu în depresie sau să sufăr. Nu am timp să sufăr că sunt prea ocupată să iubesc și să fiu fericită.

Care e aia depresie, aia suferință? Eu, după ce am născut, a doua zi eram pe la mall, mă plimbam ca să văd ce corset să îmi iau, să văd cum să fiu mai slabă, mai repede. Mă gândeam cum să mă refac mai repede să mă duc la sală, să văd copilul, să văd tot, să fiu mămică sexy. Nu am timp de așa ceva”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Îl recunoști? Azi are 71 de ani și e unul dintre cei mai mari ACTORI ai României

FANATIK.RO Ce a pățit o turistă pe litoralul românesc: „Domeniul fantasticului. Nu vă e rușine?”

Observatornews.ro ANIMAŢIE. Imaginea care arată amploarea exploziei din Crevedia: cum a fost aruncată o bucată de câteva tone din cisternă la 1 km distanţă