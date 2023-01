Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, Anda Adam a vorbit despre relația cu Victor Slav, dar și despre rivalitatea de care se tot spunea că o are cu Bianca Drăgușanu. După ce a auzit declarațiile făcute de artistă, actuala iubită a lui Gabi Bădălău a reacționat și a spus cum s-ar fi produs împăcarea lor.

„Ea s-a machiat recent la una din prietenele mele care locuiește în Constanța. Împreună au dezvoltat subiectul despre persoana mea magnifică și prietena mea mi-a transmis: «Băi, uite, am machiat-o pe Anda, am vorbit despre tine, eu i-am spus că țin la tine și că ești prietena mea și ea era gen afectată de lucrurile pe care le-ai spus despre ea de-a lungul timpului».

Dar eu nu am spus neapărat lucruri rele. Să zic că au fost așa mici răutăți pentru că în urmă cu vreo 10 ani, ea a fost foarte ofticată de faptul că eu m-am măritat cu Victor în șase luni și ea nu a reușit să se mărite în 8 ani. A făcut ea niște răutăți atunci, că nici la mine răutățile pe care le-am zis nu au venit gratuit și pe baza unor chestiuni nerezolvate între noi, de-a lungul timpului, eu am mai înțepat-o cu câte o vorbă copilărească”, a explicat Bianca Drăgușanu pentru WOWbiz.ro.

„Ea a fost mereu foarte matură și civilizată”

Vedeta a mărturisit că Anda Adam s-ar fi confesat unei prietene comune că a fost afectată de răutățile Biancăi. Fosta soție a lui Victor Slav este de părere că a avut motive întemeiate pentru a vorbi așa la adresa artistei.

„Au fost răutăți, dar nu gratuite. Lumea nu a știut niciodată ce este în spatele răutăților mele. Nu a fost niciodată invidie sau gelozie că eu nu aveam de ce să fiu geloasă pe ea. Într-adevăr, când am mai fost chemată la TV la diferite provocări și am fost întrebată de anumite contexte, pe mine m-a apucat așa caterinca și am făcut un mișto.

Prin prietena mea, care a fost așa un fel de punte, i-am zis că nu am nicio treabă cu ea și să îi transmită că mie chiar îmi pare rău că au existat între noi contrele astea, de fapt, mai mult din partea mea, că ea a fost mereu foarte matură și civilizată. I-am zis să îi transmită că am avut scăpările acelea răutăcioase, mă rog, copilărești și nu am nicio treabă cu ea”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu.

De asemenea, vedeta susține că nu există nicio rivalitate între ea și Anda Adam. Bianca Drăgușanu spune că îi pare rău pentru reacțiile necontrolate avute la adresa cântăreței.

„Noi două nu am fost niciodată rivale. Îmi asum că unele glume poate nu aveau legătură cu femeia și nu aveam de ce să fac anumite afirmații la adresa ei care au fost răutăcioase.

Presa ne-a comparat mereu, pentru că ea era fosta, eu eram actuala. Eu eram soția și ea era fosta iubită și na, presa așa a vândut anumite chestii. Nu există grad de comparație între noi și nici rivalitate nu a existat, nu avem nimic una cu alta. Nu avem nici motive să ne dușmănim, dar nici să ne iubim. Nu avem motive să interacționăm una cu alta, dar a fost această prietenă a mea care a făcut o punte. De fapt, eu am o părere doar de bine despre ea”, a explicat Bianca.

Declarațiile făcute de Anda Adam la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

La vremea respectivă s-a zvonit că Anda Adam și Victor Slav s-au despărțit din cauza Biancăi Drăgușanu, femeia cu care prezentatorul a început o relație, după despărțirea de artistă. Cântăreața spune că ele nu au fost niciodată rivale.

„Cred că din diversele interviuri s-a tot inventat și interpretat fiecare cuvânt și frază spusă de ea, de el și așa mai departe, și așa s-a creat cumva în presă faptul că între noi există o rivalitate. Nu a existat niciodată, nu am înțeles de ce acest volum de articole extrem de mare despre noi două și comparate, și judecate și această rivalitate pentru că nu a fost niciodată o rivalitate între noi.

Mai mult decât atât, în ultimul timp am ajuns, printr-o persoană comună, să facem o discuție în care am ajuns la concluzia că nu avem nimic de împărțit una cu cealaltă. Personal, Bianca Drăgușanu mi-a spus recent că nu are absolut nimic cu mine și că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv”, a mai declarat Anda Adam.

