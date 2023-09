„Da, este adevărat. Nu simt nevoia să dau declarații”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

În urmă cu doar câteva zile înainte să confirme faptul că a rupt relația cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu spunea că și-ar dori să ajungă, din nou, la altar.

„Eu nu am spus că nu mi-aș mai dori să mă căsătoresc. Am spus că, dacă m-aș mai căsători o dată, acel bărbat ar trebui să schimbe la superlativ totul în viața mea.

Eu îmi doresc să mă căsătoresc, dar, dacă se va întâmpla acest lucru, probabil va fi într-un cu totul alt context.

Probabil o să fie în altă țară, într-un grup mai restrâns, unde să vină familia… Doar că, momentan, mă întreabă prea mult lumea de chestia asta”, a spus Bianca Drăgușanu, pentru Playtech.

Declarațiile controversate făcute recent

Fosta prezentatoare TV știe foarte clar ce își dorește de la un bărbat, iar cei care nu au o situație financiară foarte bună nu au nicio șansă să o cucerească. Într-un interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu a decis să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie care sunt așteptările pe care ea le are de la un bărbat, din punct de vedere financiar.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit». Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru.

Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus blondina.

