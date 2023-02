Conform kanald.ro, cântăreți, influenceri, artiști și oameni de televiziune vor fi invitații Biancăi Drăgușanu, ea le va adresa o serie de întrebări atât despre cariera lor, cât și despre viața lor personală. Pentru aceeași sursă, Bianca Drăgușanu a declarat că abia așteaptă să înceapă filmările pentru acest nou proiect.

„Sunt bucuroasă să fiu implicată în acest proiect, Detectorul de minciuni, o emisiune care le oferă urmăritorilor din mediul online dezvăluiri inedite și o stare de bine.

Mă bucur, de asemenea, să revin în mijlocul foștilor mei colegi de la Kanal D, mă leagă amintiri frumoase de ei și de emisiunea pe care am prezentat-o, Te vreau lângă mine. Abia aștept să încep filmările și să aflu adevăruri pentru cei care ne vor urmări pe theXclusive”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

La Kanal D, în urmă cu mai mulți ani, Bianca Drăgușanu a prezentat emisiunea „Te vreau lângă mine”, ea i-a luat locul Gabrielei Cristea când aceasta a născut.

Până acum, emisiunea online „Detectorul de minciuni” de pe canalul de YouTube „theXclusive” era prezentată de Oana Radu.

Din ce face bani Bianca Drăgușanu

Întrebată despre veniturile sale în emisiunea lui Cătălin Măruță, Bianca Drăgușanu a menționat că își permite orice. Muncește zi de zi și se întreține singură. A dezvăluit chiar că a avut un contract de imagine cu un studio de videochat care i-a adus peste 100.000 de euro.

„Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a povestit ea la PRO TV acum mai bine de un an.

Referitor la banii pe care îi câștigă, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că încasează sume fabuloase. Are propria afacere cu rochii elegante și de mireasă, încă una cu blănuri, alta cu costume de fitness, dar și multe contracte de imagine cu o casă de bijuterii, cu un magazin de extensii, dar și cu o casă de pariuri.

De curând, ea și-a achiziționat și un apartament un Dubai. S-a zvonit că iubitul ei, Gabi Bădălău, i l-a făcut cadou, însă ea a negat. „Nu există așa ceva! El (n.r. – Gabi Bădălău) a aflat din ziar și din presă, chiar ieri, când eu am făcut această afirmație. Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai, sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.

Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar și nu există varianta ca cineva să-mi fi cumpărat ceva vreodată și să-mi plătească mie rate vreodată. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia. Mă bucur că m-ați sunat să lămurim, pentru că nu este deloc plăcut să-și atribuie niște funcții anumite persoane care nu au legătură cu proprietățile mele. Eu am fost surprinsă cu Mircea Brânzei atunci când am semnat contractul”, a declarat în aprilie 2022 Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

