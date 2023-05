Andreea Moromete a fost una din cele mai controversate concurente de la Survivor România, iar eliminarea ei a stârnit multă vâlvă! Comportamentul Războinicei, trimisă acasă de votul publicului, a fost analizat de o fostă rivală, Faimoasa Bianca.

Patrichi a declarat că eliminarea ei a fost una destul de previzibilă. A reamintit că și ea a nominalizat-o în consilii și a acuzat-o că a jucat cartea afecțiunii față de Andrei Krișan, în ultimele sale zile petrecute în reality-show-ul de la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu am votat-o în consilii de câteva ori pe Andreea. Nu reușeam să rezonez și să îi înțeleg comportamentul. Nici nu am prea interacționat. Nici nu am simțit să o fac.

Simțeam uneori un vulcan care stă să erupă în interiorul ei. Așadar, eliminarea ei nu mă surprinde deloc, era un moment justificat și previzibil.

A încercat și un joc de falsă afecțiune față de Krișan pentru a îi afla intenția de vot, administrând foarte prost posesia simbolului de imunitate”, a spus Bianca Patrichi, pentru Fanatik.

Recomandări Ce este „Rașismul” și de ce unii dintre cercetătorii de la Kiev se opun Parlamentului propriei țări

„Andreea a ajuns să se certe cu toată lumea din cauza celor doi urși polari care o însoțeau pretutindeni… Ar fi putut avea potențial chiar să și câștige acest concurs.

Nu a știut, după părerea mea, să facă diferența între a fi un om real, dar, pe cât posibil, diplomat și un om care crede că sinceritatea lui în forma brută și dură este apreciată. Devenea vocală doar când avea de spus lucruri negative… Ceea ce poate fi deranjant pentru oameni și… Recunosc, în primă fază e șocant!”, a mai declarat Bianca Patrichi pentru sursa citată.

Playtech.ro Gestul făcut de Harry în faţa tatălui său la încoronare. Imaginile au apărut abia acum. Ce lovitură!

Viva.ro Soția lui Adrian Pintea rupe tăcerea, la 16 ani de la moartea actorului. Ce a dezvăluit acum despre cauza morții: 'Era de-a dreptul mutilat'

TVMANIA.RO Iulia Albu participă la America Express 2024. Cu cine va face pereche. EXCLUSIV

FANATIK.RO Textul lui Rareș Prisăcariu de la Românii au talent, desființat: “Arată incultura părinților, juraților și celor de acasă!”

Știrileprotv.ro Insula din Europa lovită de cutremure misterioase. Undele provin dintr-o „sursă necunoscută”

Observatornews.ro "Este un masacru, jumătate din autobuz este sub camion". TIR românesc, accident cu un mort și zeci de răniți pe o autostradă din Slovacia

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Ce se va întâmpla cu banii câștigați de Rareș Prisacariu la Românii au talent. Anunțul făcut de părinți