În finală, alături de Gabi Tamaș, a ajuns Lucian Popa, iar în mediul online au existat foarte multe voci care i-au acuzat pe Războinici de faptul că nu și-au susținut colegul de echipă, ci aproape toți au îndemnat publicul de acasă să-l voteze pe fostul fotbalist.

Deranjată de discuțiile apărute în mediul online, Bianca Stoica a răbufnit pe Instagram, la story, și a dezvăluit că aproape toate duelurile pe care Lucian Popa le-a avut au fost aranjate pentru ca el să se califice mai departe!

„Cele șase dueluri pe care Lucian Popa le-a avut, dintre care trei dintre ele au fost aranjate. Așa țin eu minte! Sau corectați-mă voi, dacă nu este așa. Eu am fost acolo și știu. Niky Salman voia să plece acasă, am pierdut imunitatea ca ea să plece acasă. Duelul cu Adi Petre, unde săracul Adi se chinuia să ia bătaie de la Lucian Popa, pentru că Lucian nu era capabil să-l bată pe Adi, în condițiile în care el se lăsa, pentru că își dorea să plece acasă.

Duelul cu Cav, care era o persoană slabă pe finalizare, duelul cu Alberto Hangan, unde tot la fel, era o persoană slabă pe finalizare, duelul cu Andrei Beleuț, la fel, tot persoană slabă pe finalizare… Singurul lui duel pe bune și real a fost cu Aris Eram. A avut și el un singur duel, restul au fost aranjate. Adică puteam să fiu eu în locul lui Lucian Popa și să mă bag la acele dueluri, pentru că știam că acele persoane vor să plece acasă.

Așa că nu mă mai luați cu faptul că Lucian Popa a fost singur, că i-am dat în cap, că l-am trimis la atâtea dueluri și așa mai departe… L-am trimis pentru că oricum se întorcea înapoi, pentru că persoanele respective își doreau să plece acasă”, a spus Bianca Stoica pe Instastory.

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Mai mult decât atât, ea a și scris peste video câteva cuvinte, în cazul în care lumea nu a stat să asculte tot ce a spus: „Adi s-a chinuit să piardă foarte tare, ca el să plece acasă la familie și să rămână Luci, iar Lucian era panicat că pierde, chiar dacă știa că se întoarce. Putea fi oricine în locul lui Lucian. Și puteam să am eu șase dueluri!”.

Fanii au acuzat că duelul Lucian Popa – Adi Petre a fost regizat

După duelul câștigat de Lucian Popa cu Adi Petre, pe care îl amintește și Bianca Stoica, fanii Survivor România au reacționat dur în mediul online. La acea vreme, ei acuzau că fostul fotbalist s-a lăsat învins. „Totul regizat”, „Telenovelistic! S-a văzut de la o poștă scenariul”, „Simulacru! Sincer m-am săturat de urmărit dueluri de eliminare cu titlul: Vreau acasă! Rușinos” și „E marketing, e totul regizat, e pus în scenariu ca peste tot în televiziuni. E telenovelă” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor la acea vreme.

Apoi, concurenta de la Survivor România 2026 a revenit cu un alt clip video, tot pe Instastory, prin care dezvăluia ce vorbeau Războinicii în jungla din Republica Dominicană, dialoguri care nu au fost difuzate de Antena 1, după cum afirmă chiar Bianca Stoica.

Ce vorbeau Războinicii în Republica Dominicană

„Să vă mai zic și că se ruga de noi să-l băgăm la vot, ca să-i scoată pe cei buni, ca să dea bine pe TikTok și la lume? Am uitat să vă precizez și aspectul ăsta, care este cam cel mai important aspect. Că ne zicea, când îl băgam la vot, când votam, să nu zicem ceva de rău. Să zicem că e invidualist, că nu se integrează… ca să dea bine la lume și pe TikTok.

Cred că a uitat de aceste discuții și aceste convorbiri, când el se ruga de noi să-l băgăm noi pe el la duel, pentru că știa că acele persoane foarte bune vor să plece acasă, să intre el, ca să-i scoată el pe cei buni. Ca să dea el bine la lume și pe TikTok. Cred că aceste discuții nu au fost date la TV, dar nu mai zic nimic, că zic degeaba”, a mai spus Războinica pe Instagram, la story.

Și peste acest clip video a scris câteva cuvinte: „Am uitat să vă zic că el ne punea să-l băgăm la duel, ca să-i scoată pe cei buni care voiau acasă, ca să dea el bine la lume și pe TikTok. Și când trebuia să-l votăm ne zicea să zicem că e individualist și că nu se integrează”!

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