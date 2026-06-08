Reacțiile fanilor după ce Gabi Tamaș a fost declarat câștigător la Survivor România 2026: „Ce m-a surprins plăcut”

Finala de pe Antena 1 a fost lider de audiență, iar câștigător a fost desemnat Gabi Tamaș, după ce publicul de acasă a votat la cine să ajungă premiul în valoare de 100.000 de euro, dar și trofeul.

Pe rețelele de socializare, imediat după ce finala Survivor România 2026 a ajuns la final, cei de la Antena 1 i-au îndemnat pe fani să îl felicite pe Gabi Tamaș.

„Voi ați decis: Gabi Tamaș este campionul Survivor 2026! Felicitări pentru un parcurs senzațional. E momentul să îl felicităm pe câștigătorul titlul și al premiului de 100.000 de euro”, a fost mesajul care a apărut pe Facebook și Instagram.

Ce au scris fanii pe Instagram și Facebook după victoria lui Gabi Tamaș

Iar fanii nu au stat pe gânduri și au început să lase mesaje, însă nu doar de felicitare pentru marele câștigător.

„A câștigat votul publicului, deci… competiție sportivă din părți”, „Ce m-a surprins plăcut e că și Războinicii vorbeau foarte frumos de Gabi”, „Indiferent de vot, tot Gabi Tamaș a fost cel mai bun din toate punctele de vedere. A fost cel mai bun de la început până la final. A avut mult caracter și demnitate”, „Nu a fost niciodată un sezon atât de urât ca acesta. Niciodată nu au fost atâta ură și invidie într-o echipă cum a fost în acest sezon la Războinici” și „Votul nici măcar nu a fost live. S-a votat degeaba în seara asta. Oricum Gabi a câștigat sportiv, deci el merita să câștige. Nu mai faceți oamenii să voteze degeaba ediția următoare”, au scris fanii pe Facebook.

Gabriel Tamaș a câștigat Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

În schimb, cei de pe Instagram au fost mai vocali și pare că au ținut mai mult cu Lucian Popa, marele învins!

„Lucian, ai respectul întregii țări! Ceea ce valorează mai mult decât un trofeu”, „Am urmărit Survivor, mi-a lăsat un gust amar”, „Dacă a câștigat Asia Express, de ce nu și Survivor? Evident”, „Gust amar după această finală. Și nu din cauza câștigătorului, ca în alte sezoane, ci din cauza atitudinii majorității Războinicilor”, „Cei mai penibili Războinici din toate sezoanele” și „Lucian merita să câștige” sunt doar câteva dintre mesajele de pe Instagram.

Antena 1 a fost lider de audiență cu finala Survivor România 2026

Marea finală Survivor România 2026 a fost lider detașat de audiență, potrivit datelor oferite de Fifty5Blue. În intervalul 20.00 – 24.12, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5,3 puncte de rating și 23,8% cotă de piață, față de locul 2 ocupat de PRO TV, care avea 4,3 puncte de rating și 19% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6,4 puncte de rating și 21,2% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3,9 puncte de rating și 13% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6,2 puncte de rating și 20,5% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4,2 puncte de audiență și 14% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22.00, peste 1,4 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul de la Antena 1.

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