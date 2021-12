Black Coffee este un adevărat fenomen al muzicii house și un nume important atunci când vine vorba despre scena EDM mondială. A câștigat multiple premii de-a lungul carierei sale, a lansat albume de succes și reușește de fiecare dată să creeze set-uri memorabile.

Nicole Moudaber și-a început cariera în Liban, în anii 90, însă la scurt timp s-a stabilit în Londra, acolo unde a început să aibă succes ca DJ și producător și a început colaborarea cu Carl Cox. De-a lungul timpului, a avut apariții importante în Billboard, The New York Times, CNN, Mixmag, Dancing Astronaut și Paper Magazine. În 2014, a lansat In The Mood Radio cu difuzare săptămânală în peste 50 de țări și peste 70 de stații radio. Artista cucerește publicul cu show-urile sale electrizante.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Duo-ul tehno german Pan-Pot, format din DJii Tassilo Ippenberger și Thomas Benedix, a devenit popular odată cu lansarea albumului de debut, Pan-O-Rama. De la lansarea din 2005, cei doi artiști au avut show-uri în lumea întreagă și au încântat milioane de oameni de pe toate continentele, fiind doi dintre cei mai de succes DJi de pe scena muzicii tehno.

Purple Disco Machine este DJ german de muzică disco house. Cu 9 ani în urmă, a lansat propriile sale producții, iar de atunci a avut nenumărate show-uri la nivel internațional și a lansat albumul de debut împreună cu Sony Music Entertainment. În 2020, artistul și-a sărbătorit succesul prin piesa Hypnotized, feat. Sophie and the Giants, care s-a clasat pe primele locuri în Italian Singles Chart și a primit două certificări de platină. În același an, a produs remixuri oficiale pentru piesele Dont start now – Dua Lipa și Rain on me – Lady Gaga.

Sickick a fost una dintre revelațiile primei ediții SAGA Festival. Artistul de origine canadiană a electrizat scena Source și a încântat zeci de mii de oameni cu set-ul său și cu energia molipsitoare. Anul viitor revine la București cu noi surprize și nerăbdător să reîntâlnească publicul de care s-a îndrăgostit toamna aceasta.

Mulți alți artiști vor fi anunțați la începutul anului viitor. Pe 3, 4 și 5 iunie, la Arena Națională, întregul concept al festivalului va atinge noi valențe, vor fi mai multe scene și foarte multe secrete care așteptă să fie descoperite și să bucure zeci de mii de oameni din întreaga lume.

