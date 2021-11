SAGA Festival 2022, la Arena Națională. Când va avea loc și când se pun în vânzare primele bilete

Saga 2022 la Arena Națională

Organizatorii le promit celor care vor participa la SAGA 2022 un festival de excepție. „Ne-am bucurat cu toții, împreună, de o primă ediție SAGA uimitoare și de un loc perfect pentru debutul festivalului. Reacțiile oamenilor, dorința lor de a participa într-un număr cât mai mare la festival și faptul că ne-am dorit ca în 2022 să trecem la următorul nivel și să pregătim un concept inovator la o nouă scară, să avem mai multe scene pentru publicul nostru, ne-au determinat să alegem o nouă casă pentru SAGA: National Arena.

Acesta este locul în care festivalul se va desfășura începând de anul viitor, aici vom rămâne și ne propunem să ne surprindem publicul, an de an, cu cel mai bun line-up EDM și cu experiențe de neuitat”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA, compania globală care are în portofoliu festivalul SAGA.

Până la debutul festivalului în iunie 2022, pe 1 decembrie 2021, de Ziua Națională a României, SAGA pregătește o surpriză, direct de la National Arena, și un DJ set susținut de Du Mad și Kov. Întregul eveniment va fi transmis live pe platformele online SAGA Festival.

Artiști la SAGA Festival 2022

Peste 150 dintre cei mai apreciați artiști internaționali și locali vor veni anul viitor, pe 3, 4 și 5 iunie, la SAGA, printre care Afrojack, Marshmello și Timmy Trumpet. Alți artiști vor fi anunțați pe 2 decembrie.

Bilete la SAGA Festival 2022

Pe 1 decembrie, în intervalul 19:00 – 00:00, cei care s-au înregistrat pe www.sagafestival.com vor putea fi primii care cumpără bilete cu Acces General, în sistem de rate egale, pentru noua ediție.

Pe 2 decembrie vor fi puse în vânzare toate categoriile de bilete.

Cum a fost la SAGA Festival 2021

În septembrie 2021, SAGA Festival a debutat la Romaero și a transformat întregul spațiu într-unul inovator, plin de efecte speciale și beat-uri futuriste. Cei peste 135.000 de festivalieri prezenți în cele trei zile au simțit energia și vibrația date de întrega atmosferă.

Pe scena principală SAGA Festival au urcat Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, dar și alți artiști.

