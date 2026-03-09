Deși atmosfera din tribune a fost una electrizantă, rezultatul final nu a fost cel dorit pentru Wrexham. Chelsea a reușit să întoarcă scorul și să se impună cu 4-2, eliminând astfel din FA Cup formația susținută de Ryan Reynolds.

În ciuda înfrângerii, prezența cuplului a devenit rapid unul dintre cele mai comentate momente ale serii. Cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice în timpul partidei, oferind un moment de tandrețe chiar în mijlocul tensiunii din teren.

Cei doi actori, momente romantice în tribune

Blake Lively, în vârstă de 38 de ani, și Ryan Reynolds, 49 de ani, au fost văzuți în repetate rânduri îmbrățișându-se și sărutându-se în tribune, în timp ce urmăreau meciul dintre Wrexham și Chelsea, disputat pe 7 martie 2026. Cei doi păreau complet absorbiți de joc, dar nu au ezitat să își arate afecțiunea unul față de celălalt.

Actorul din „Deadpool”, care este coproprietar al clubului Wrexham, a optat pentru o ținută relaxată, formată dintr-un hanorac gri și blugi. Blake Lively a ales un outfit din denim, compus din jachetă și pantaloni asortați, completat de un tricou cu dungi.

La un moment dat, actrița și-a înfășurat brațele în jurul soțului ei și și-a sprijinit capul pe umărul lui, în timp ce urmăreau evoluția echipei pe teren. Într-o altă secvență surprinsă de fotografi, cei doi au împărțit un sărut, spre deliciul fanilor aflați în apropiere.

După încheierea partidei, Blake Lively a publicat pe Instagram o fotografie în care apare zâmbitoare alături de Ryan Reynolds pe terenul gol. Mesajul postat de actriță a rezumat atmosfera serii: „What. A. Game.” (n.r. – „Ce meci”).

Wrexham, eliminată de Chelsea din FA Cup

Meciul a început promițător pentru Wrexham, care a reușit să deschidă scorul și să ofere speranțe fanilor. Totuși, Chelsea a revenit rapid în joc și a reușit să întoarcă rezultatul, încheind partida cu 4-2.

Înfrângerea a însemnat eliminarea echipei din FA Cup, competiție considerată una dintre cele mai prestigioase din fotbalul englez. Pentru Ryan Reynolds, implicarea în clubul Wrexham a devenit în ultimii ani un proiect personal important, actorul fiind extrem de prezent la meciurile echipei.

Apariție rară pentru Blake Lively

Ieșirea la meci vine într-o perioadă în care Blake Lively a fost văzută mai rar în public. Actrița a preferat să păstreze un profil discret în ultimele luni, pe fondul conflictului juridic cu Justin Baldoni, colegul și regizorul filmului „It Ends with Us”.

În decembrie 2024, Blake Lively a depus o plângere în instanță în care îl acuză pe Baldoni de hărțuire sexuală și represalii. Regizorul a respins acuzațiile. Procesul este programat să înceapă în mai 2026 la New York. În paralel, o acțiune depusă de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds, în care îi acuza de defăimare și șantaj, a fost respinsă de judecător.

În ciuda acestor tensiuni, cuplul pare mai unit ca niciodată. Cei doi s-au cunoscut în 2010 pe platoul filmului „Green Lantern”, iar relația lor a început oficial un an mai târziu. În 2012 s-au căsătorit și au împreună patru copii: James, Inez, Betty și Olin.

Actrița a vorbit recent despre dinamica relației lor într-un podcast dedicat industriei de beauty, unde a subliniat că succesul relației se bazează pe prietenia dintre ei.

„Vor­bim despre muncă tot timpul. Suntem parteneri în toate, pentru că suntem cei mai buni prieteni. Devenim obsedați de lucrurile pe care le construim sau le creăm. Uneori e vorba despre proiecte profesionale, alteori de familie”, a spus Blake Lively.

Ryan Reynolds vine în România

În toamna acestui an, mai exact pe 29 și 30 septembrie 2026, Ryan Reynolds va fi prezent în România, la IMPACT Bucharest, eveniment la care Libertatea este partener.

Celebrul actor de la Hollywood se va alătura în calitate de speaker de top, într-o primă apariție oficială în țara noastră.

