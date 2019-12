De Livia Lixandru,

Reality-ul se va filma în Republica Dominicană și îi va supune pe concurenți unor încercări teribile, la capătul cărora va exista un singur câștigător. În mijlocul naturii luxuriante, aceștia vor fi nevoiți să își construiască singuri adăpost, să își găsească hrană și să conviețuiască sub ochii telespectatorilor.

Bogdan Vlădău, om de televiziune, cântăreț, pasionat de sport și viață sănătoasă, întră în competiția „Survivor-România” cu dorința fermă de a câștiga.

„Sunt conștient că voi trece prin niște situații dificile, dar am un psihic puternic, echilibrat și mă adaptez destul de ușor la orice situație. Am început să mă pregătesc sufletește, pentru că îmi va lipsi foarte mult soția mea, cred că aceasta va fi cea mai grea încercare pentru mine. Va trebui să o gestionez pentru că obiectivul meu este să câștig această competiție”, spune Bogdan Vlădău.

Ioana Filimon este Miss România 2016 și câștigătoarea trofeelor într-o serie de competiții internaționale: locul 1 – Miss Global Model of the World 2018, locul 2 – Miss Top Model of The World 2019, locul 2 – Miss Tourism Universe 2018.

„Îmi doresc să îmi demonstrez că sunt o supraviețuitoare și că mă pot descurca în orice situație. Atuurile mele sunt rezistența fizică și psihică, în orice condiții, mai ales că am mai fost pusă în situații destul de dificile și am făcut față cu brio. Îmi este teamă doar de care ies din mine când nu am ciocolată J”, a declarat Ioana Filimon.

Mihai Onicaș este un sportiv disciplinat, antrenat și carismatic. A jucat la Steaua București și Universitatea Cluj. A făcut parte din toate loturile naționale la categoria Juniori. Mentorul său este Gheorghe Hagi, cel care l-a și învățat jocul cu balonul rotund.

„Survivor România este o oportunitate unică de a-mi testa limitele. Totul este public, la vedere și vreau ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt. Îmi doresc să devin parte dintr-o echipă așa cum eram când practicam sportul de performanță. Vreau să văd dacă pot rezista în condiții dificile. Nu îmi este teamă. Mă adaptez ușor atât la condiții grele, cât și la oameni noi. Știu să mă fac plăcut, să ajut. Vreau să îmi demonstrez nivelul de rezistență, mai ales psihică”, spune Mihai Onicaș.

Ioana Filimon, Bogdan Vlădău și Mihai Onicaș se alătură astfel lui Augustin Viziru, Ruby, Cezar Juratoni și Asianei Peng într-o experiență unică, de-a lungul căreia se vor surprinde pe ei înșiși, în care se vor lupta să își depășească temerile, limitele și să dovedească faptul că voința, echilibrul, prietenia, optimismul sunt aliați de nădejde în orice situație limită.