„Nu s-a schimbat absolut deloc viața mea după căsătorie. Ba mai mult decât atât, după momentul în care am cerut-o în căsătorie pe Andreea, eu mi-am și luat verigheta, pentru că a ei era în comandă. I-am spus: Te supără dacă o port din ziua în care am cumpărat-o? Și a zi: «Nu». Nu am simțit o schimbare anume (n.r. de când poartă verigheta), dar simt că lumea mă privește ca pe un bărbat așezat”, a declarat Dorian Popa pentru Știrile Antena Stars.

Dorian Popa îi pregătește soției lui o surpriză de proporții și plănuiește să îi cumpere acesteia mașina pe care o iubește. Astfel că, atunci când vine vorba de fericirea partenerei, actorul nu se uită la bani.

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„Eu îmi doresc să-i fac cadou un Rolls-Royce, știu ce își dorește, îi place, și sper ca atunci când va fi doamna doctor, dar doamna doctor, dacă Dumnezeu mă ajută, să pot să-i fac cadou un Rolls-Royce. În primul rând o să fie o mașină a familiei, ea conduce toate mașinile din familie, am putea să le schimbăm, ar fi mișto. Și eu sunt un mare fan al acestei mașini. Aș vrea să iau unul electric, coupe”, a spus Dorian Popa în cadrul unui podcast.

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, studentă la medicină în anul patru, și-au unit destinele pe data de 24 aprilie 2026. Mireasa a purtat 2 ținute superbe în ziua nunții: prima rochie de mireasă i-a pus silueta în evidență, fiind una de tip sirenă.

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