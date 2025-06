Filmul „F1” îl are în rol principal pe Brad Pitt, însă din distribuție fac parte și alte nume mari din cinematografie, precum Javier Bardem, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies și Kim Bodnia. Iar Lewis Hamilton s-a aflat printre producători.

Brad Pitt a condus un monopost de Formula 1

Chiar înainte ca filmul „F1” să intre oficial în cinematografele din țara noastră, Libertatea a obținut, cu ajutorul Vertical Entertainment, un interviu cu Brad Pitt.

Cum e să conduci pe circuit un monopost de Formula 1?

Brad Pitt: Este euforic. Nu seamănă cu nicio altă senzație pe care am trăit-o până acum. Este șocant ce pot face aceste mașini. Și cred că în prima săptămână sau chiar prima lună, trebuie doar să înveți să ai încredere în mașină. Mașina va face restul. Se va lipi de pământ. Mașina va frâna. Doar ai încredere în ea. Și asta a fost o mantră constantă pentru mine.

De exemplu, dacă mergi în linie dreaptă și vine o curbă, iar în cască ţi se spune că poți frâna la marcajul de 75 de metri… Vreau să spun că, în momentul în care frânezi, este ca și cum ți-ai pune toată forța pe contra, iar mașina va încetini la timp. Ai putea trece de la 290 de kilometri pe oră la 65 de kilometri pe oră, cam așa, în acea clipă. Și să ai încredere că mașina se va opri chiar și atunci când te îndrepți spre un zid este ceva ce trebuie să faci cu adevărat. Mintea ta trebuie să facă trecerea asta.

Al doilea lucru important este că mașina reacționează în aceste viraje de mare viteză. Asta e șocant. Te gândești că nicio altă mașină nu se va opri. Aceste lucruri, cu cât bagi mai mult în ele, cu cât se compactează mai mult la sol, cu atât se lipește mai bine, cu atât mai repede poți trece prin viraj. Astfel ajungi la final să atingi viteze care păreau că ți-ar fi smuls capul de pe umeri. Este atât de grozav, atât de uimitor ce pot face aceste mașini.

Cum a fost prima ta zi la filmări pentru această producție?

Prima mea zi de filmări a fost la Silverstone, într-un weekend de cursă, în fața a 120.000 de fani. A trebuit să dovedim Formulei 1 că ne putem încadra în weekendul cursei, deoarece precizia militară era la minut. Așa că am avut o „fereastră” de 20 de minute în care am putut ieși în ziua calificărilor, în fața fanilor, să filmăm.

Cum te-ai simțit pe circuit, alături de numele importante din Formula 1?

În acel prim weekend am simțit că suntem pe un teren sfânt și că intrăm într-un sport care este atât de venerat și tratat ca o religie și care are o istorie atât de profundă. Deci este foarte măgulitor și am vrut doar să ne asigurăm că nu stăm în calea nimănui și că ei se pot concentra pe ceea ce trebuie să facă, iar noi putem adăuga povestea noastră, așa cum a fost gândită în acest program de curse.

Până la final, orice ar fi fost la început, după un an și jumătate de filmări am simțit că e propria noastră „curte”. Am fost acolo atât de mult timp, am avut o mulțime de discuții cu lumea din Formula 1. Toți au fost foarte amabili cu noi, echipele… Și am râs mult. Ne-am și simțit stângaci o parte din timp.

Interacțiune superbă cu Lewis Hamilton

Cum a fost să lucrezi cu Javier Bardem?

Îmi place mult Javier Bardem. Am fost foarte norocoși să-l avem în echipă. Este unul dintre cei mai buni. Și te uiți la el… este atât de inventiv! Există filmul, există dubla care ajunge în film și apoi există o serie întreagă de duble pe care ajungem să le vedem. Și el este unul dintre acei tipi care este întotdeauna acolo, rearanjează totul, încercând lucruri noi, este foarte inventiv și este foarte distractiv de urmărit.

Cum ți se pare Lewis Hamilton?

Când a venit Lewis Hamilton în proiect, abia atunci s-a dat undă verde. Pentru mine a mai fost nevoie de un simplu telefon ca să vin. Îmi amintesc că prima dată când ne-am văzut a fost mai puțin despre curse și mai mult despre a descoperi o bijuterie de om. Dincolo de talent, campionii se remarcă prin felul în care se comportă și în care se confruntă cu lumea reală. Iar el este o bijuterie de om, un gentleman. Într-adevăr! Și apoi ajungi la expertiza pe care a adus-o acestui film. Ne oferea aproximativ 12 ore pe zi din timpul lui, iar noi stăteam și tot puneam întrebări: „Ce zici de asta?”. Și ne-a ajutat cu adevărat să modelăm acest film.

