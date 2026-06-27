Problemele medicale cu care se confruntă Laurette au legătură cu injectările cu aquafeeling, o procedură estetică la care a apelat în urmă cu 7 ani. Complicațiile apărute ulterior au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe, iar recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera. 

„În anul 2019 mi-am făcut injectări cu aquafeeling. În luna august se va împlini aproape un an de când lupt cu efectele acestei substanțe și trec prin intervenții și tratamente pentru a o scoate. De aceea, vă rog să vă informați foarte bine înainte de orice procedură și să puneți sănătatea pe primul loc”, a tras Laurette un semnal de alarmă.

Brigitte Pastramă: „Am trecut printr-o operație de 11 ore, în 2013″

Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit despre problemele cu care s-a luptat și ea. Pe vremea când tehnologia nu era atât de avansată, Brigitte a apelat la o substanță extrem de controversată numită bioalcamidă, pe care și-a injectat-o la nivelul feței. Ceea ce se voia a fi un retuș estetic modern s-a transformat rapid într-un scenariu de groază.

Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026 | Foto: instagram.com/brigitte_pastrama/Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Eu am avut bioalcamidă la față și am avut probleme foarte mari. A fost foarte greu să o scot și am trecut printr-o operație de 11 ore, în 2013. Știu că este foarte greu, dar doar cu credință în Dumnezeu putem trece cu bine prin toate lucrurile astea. Într-adevăr, orice femeie își dorește să fie frumoasă. Înțeleg foarte bine, pentru că și eu am făcut aceleași lucruri. (…) M-a operat un medic coreean împreună cu un doctor român care locuiește la Köln. Mi-a fost foarte greu. Abia am scăpat de bioalcamida aceea. A fost oribil. De aceea spun că știu exact ce înseamnă. Eu aveam și în față, și în corp. A fost groaznic. Să sperăm că o să fie bine”, a spus Brigitte Pastramă pentru Cancan.

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