Brigitte Pastramă a fost invitată în platoul Spynews TV, emisiune prezentată de Mara Bănică, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre perioada dificilă din căsnicia sa cu Florin Pastramă.

Brigitte a vorbit despre momentele tensionate din căsnicie. „Normal că nu mă plac, pentru că ei au tras de pe mine ani de zile. Acum nu mai au de pe cine să tragă, ăsta este adevărul. I-am ajutat cu foarte mulți bani și nu i-am văzut niciodată înapoi. M-au forțat. Ați văzut și voi. Bătăile pe care le-am primit de atâtea ori au fost ca să se întâmple anumite lucruri. Să cedez anumite businessuri. (…) Era să bag și divorț atunci. S-a întâmplat înainte să plec în Dubai”, a spus Brigitte Pastramă în cadrul emisiunii SpyNews TV Live.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Potrivit vedetei, familia lui Florin Pastramă ar fi presat-o să își treacă afacerile pe numele soțului ei. „Să le cedez lui, să le trec pe numele lui. Am făcut asta pentru că am vrut pace în familie. Ce să fac. Acum este o perioadă de criză și nu mai pot să țin pe toată lumea, nu mai pot să țin pe nimeni. Punct. Mă țin doar pe mine”, a mai spus Brigitte.

Brigitte Pastramă a renunțat la ideea divorțului după ce, spune ea, a primit un semn divin. „Cred că ne-a unit foarte mult credința în Dumnezeu și faptul că noi credem foarte mult. Am avut niște încercări prin care de multe ori am vrut să renunț și m-am trezit la 5 dimineața, eram la spital, și am visat sau așa, o mână care scria Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. (…)

Am hotărât că dacă vreau o schimbare în viața mea și să fiu binecuvântată, trebuie în primul rând să nu mă mai gândesc ce îmi fac alții mie, ci de modul în care răspund eu la ceea ce fac alții vizavi de relația mea cu Dumnezeu. Noi plătim pentru faptele noastre, nu pentru faptele pe care ni le fac alții nouă”, a mai spus Brigitte Pastramă pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE