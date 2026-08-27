Furtuni violente, vijelii și grindină în cea mai mare parte a țării

Prima atenționare cod galben este valabilă de joi, 27 august, de la ora 10.00, până vineri, 28 august, la ora 1.00. În acest interval, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.

Aceasta se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu rafale de 50-70 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-.4 cm). În intervale scurte de timp, de la 1 până la 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor atinge 20-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-50 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea pe spații mai restrânse și în restul teritoriului național.

Cod galben de vânt puternic pentru Dobrogea, Muntenia și Moldova

Cea de-a doua atenționare meteorologică cod galben emisă de meteorologi va fi în vigoare pe parcursul zilei de vineri, 28 august, între orele 8.00 și 20.00. Aceasta vizează intensificări ale vântului în Dobrogea, în estul Munteniei și în sud-estul Moldovei.

În aceste zone, viteza vântului va atinge la rafală 50-70 km/h. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza mesajul prin avertizări pentru fenomene severe imediate de tip nowcasting.

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