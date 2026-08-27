Motivele din spatele alegerilor: rețelele sociale, bugetul redus și evitarea aglomerației

Un studiu recent realizat de specialiștii agenției de turism Adventure360, pe baza analizei a peste 4.700 de rezervări din ultimul an, arată că Generația Z mizează pe destinații accesibile financiar și devenite virale pe platformele de comunicare.

Thailanda domină clar preferințele tinerilor, fiind prezentă în aproape 30% din totalul rezervărilor acestui segment de vârstă. Prețurile scăzute la cazare și oportunitățile unice, cum ar fi obținerea licenței de scufundări la costuri reduse pe insula Koh Tao, fac din această țară o alegere imbatabilă.

În plus, tinerii sub 30 de ani își găsesc inspirația direct pe TikTok. Clipuri devenite virale care recreează jocuri video pe coridoarele templului Angkor Wat din Cambodgia sau imagini spectaculoase cu cascadele Kuang Si din Laos au transformat aceste țări în destinații de sine stătătoare, rezervate individual, și nu doar ca simple anexe ale unor circuite în Asia de Sud-Est.

De asemenea, Noua Zeelandă atrage un număr mare de tineri datorită programelor de vize de muncă de lungă durată adresate celor cu vârste între 18 și 35 de ani.

Un alt factor esențial pentru Generația Z îl reprezintă evitarea aglomerației. Datele din industrie indică faptul că trei sferturi dintre tineri sunt deschiși să aleagă destinații mai puțin cunoscute, iar jumătate dintre ei își planifică vacanțele evitând perioadele sau locurile aglomerate, după ce experiențele trecute le-au fost afectate de turismul de masă.

Milenialii aleg destinații mai scumpe și doresc confort sporit

De cealaltă parte, călătorii din generația milenialilor, care dispun de venituri mai ridicate și de o stabilitate financiară mai mare, își îndreaptă atenția către țări precum Australia, Japonia, Grecia sau Islanda.

În timp ce Australia ocupă prima poziție în topul alegerilor pentru această categorie, destinații nordice sau asiatice scumpe sunt preferate pentru infrastructură, cultură și nivelul ridicat de confort.

Experții în turism explică această prăpastie prin raportul dintre preț și percepția valorii. O cafea de 5 euro la Reykjavík este greu de acceptat pentru un tânăr din Generația Z, în condițiile în care aceeași sumă îi poate asigura un pat pentru o noapte într-un hostel din Laos. În schimb, un adult din generația milenialilor este mult mai dispus să achite tarife mai mari pentru o experiență de călătorie relaxantă și bine organizată.

Clasamentul celor mai populare țări de vacanță

Topul preferințelor arată clar cum s-au împărțit destinațiile globale în funcție de vârstă. Generația Z plasează pe primele locuri Thailanda, Australia, Indonezia, Vietnam și Cambodgia, urmate de Laos, Peru, Filipine, Noua Zeelandă și Maroc.

În schimb, clasamentul pentru mileniali include pe primele poziții Australia, Thailanda, Filipine, Japonia și Indonezia, lista fiind completată de Peru, Maroc, Grecia, Islanda și Vietnam. Astfel, țări precum Cambodgia, Laos sau Noua Zeelandă nu prind deloc topul pentru mileniali, în timp ce Japonia, Grecia sau Islanda lipsesc complet din preferințele tinerilor Gen Z.

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