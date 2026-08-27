Motivele din spatele alegerilor: rețelele sociale, bugetul redus și evitarea aglomerației

Un studiu recent realizat de specialiștii agenției de turism Adventure360, pe baza analizei a peste 4.700 de rezervări din ultimul an, arată că Generația Z mizează pe destinații accesibile financiar și devenite virale pe platformele de comunicare.

Thailanda domină clar preferințele tinerilor, fiind prezentă în aproape 30% din totalul rezervărilor acestui segment de vârstă. Prețurile scăzute la cazare și oportunitățile unice, cum ar fi obținerea licenței de scufundări la costuri reduse pe insula Koh Tao, fac din această țară o alegere imbatabilă.

În plus, tinerii sub 30 de ani își găsesc inspirația direct pe TikTok. Clipuri devenite virale care recreează jocuri video pe coridoarele templului Angkor Wat din Cambodgia sau imagini spectaculoase cu cascadele Kuang Si din Laos au transformat aceste țări în destinații de sine stătătoare, rezervate individual, și nu doar ca simple anexe ale unor circuite în Asia de Sud-Est.

De asemenea, Noua Zeelandă atrage un număr mare de tineri datorită programelor de vize de muncă de lungă durată adresate celor cu vârste între 18 și 35 de ani.

Un alt factor esențial pentru Generația Z îl reprezintă evitarea aglomerației. Datele din industrie indică faptul că trei sferturi dintre tineri sunt deschiși să aleagă destinații mai puțin cunoscute, iar jumătate dintre ei își planifică vacanțele evitând perioadele sau locurile aglomerate, după ce experiențele trecute le-au fost afectate de turismul de masă.

Milenialii aleg destinații mai scumpe și doresc confort sporit

De cealaltă parte, călătorii din generația milenialilor, care dispun de venituri mai ridicate și de o stabilitate financiară mai mare, își îndreaptă atenția către țări precum Australia, Japonia, Grecia sau Islanda.

În timp ce Australia ocupă prima poziție în topul alegerilor pentru această categorie, destinații nordice sau asiatice scumpe sunt preferate pentru infrastructură, cultură și nivelul ridicat de confort.

Experții în turism explică această prăpastie prin raportul dintre preț și percepția valorii. O cafea de 5 euro la Reykjavík este greu de acceptat pentru un tânăr din Generația Z, în condițiile în care aceeași sumă îi poate asigura un pat pentru o noapte într-un hostel din Laos. În schimb, un adult din generația milenialilor este mult mai dispus să achite tarife mai mari pentru o experiență de călătorie relaxantă și bine organizată.

Clasamentul celor mai populare țări de vacanță

Topul preferințelor arată clar cum s-au împărțit destinațiile globale în funcție de vârstă. Generația Z plasează pe primele locuri Thailanda, Australia, Indonezia, Vietnam și Cambodgia, urmate de Laos, Peru, Filipine, Noua Zeelandă și Maroc.

În schimb, clasamentul pentru mileniali include pe primele poziții Australia, Thailanda, Filipine, Japonia și Indonezia, lista fiind completată de Peru, Maroc, Grecia, Islanda și Vietnam. Astfel, țări precum Cambodgia, Laos sau Noua Zeelandă nu prind deloc topul pentru mileniali, în timp ce Japonia, Grecia sau Islanda lipsesc complet din preferințele tinerilor Gen Z.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking în politică! Ce figură a făcut! Doamnelor și domnilor, fără ezitare, Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în urmă cu puțin timp. S-a tot zvonit că va da această veste, dar acum a venit clipa. Azi, 27.08.2026, Ilie Bolojan, premierul demis al României, tocmai a spus-o cu subiect și predicat
Viva.ro
Breaking în politică! Ce figură a făcut! Doamnelor și domnilor, fără ezitare, Ilie Bolojan a făcut anunțul momentului în urmă cu puțin timp. S-a tot zvonit că va da această veste, dar acum a venit clipa. Azi, 27.08.2026, Ilie Bolojan, premierul demis al României, tocmai a spus-o cu subiect și predicat
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
„Închisoarea fără ziduri” în care s-a născut Becali. Mărturisiri și imagini despre drama ascunsă a patronului FCSB
GSP.RO
„Închisoarea fără ziduri” în care s-a născut Becali. Mărturisiri și imagini despre drama ascunsă a patronului FCSB
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.RO
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Avantaje.ro
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Adevarul.ro
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, meci cu miză de milioane de euro. Felgueiras: „Acesta e singurul gând al nostru”
Fanatik.ro
Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, meci cu miză de milioane de euro. Felgueiras: „Acesta e singurul gând al nostru”
Salarii part-time de până la 25.000 de lei la CCI Prahova, dezvăluite de o investigație de presă
Financiarul.ro
Salarii part-time de până la 25.000 de lei la CCI Prahova, dezvăluite de o investigație de presă
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Orașul din România cu semafoare în asfalt. Se aprind când pietonii se apropie de trecere
ObservatorNews.ro
Orașul din România cu semafoare în asfalt. Se aprind când pietonii se apropie de trecere
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, după războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, după războiul declanșat de Rusia
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
GSP.ro
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
Parteneri
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
Mediafax.ro
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
VIDEO Cel puțin 165 de morți și sute de persoane dispărute în urma viiturilor din Nepal și Tibet. Care a fost cauza dezastrului
KanalD.ro
VIDEO Cel puțin 165 de morți și sute de persoane dispărute în urma viiturilor din Nepal și Tibet. Care a fost cauza dezastrului

Politic

Parteneri
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
Gest superb făcut de Mihai Rotaru înaintea bătăliei pentru Europa! Cine a ajuns la Erevan să o susțină pe Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Gest superb făcut de Mihai Rotaru înaintea bătăliei pentru Europa! Cine a ajuns la Erevan să o susțină pe Universitatea Craiova. Exclusiv
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)