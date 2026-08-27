Râurile și județele vizate de codul galben

Atenționarea hidrologică vizează cursuri de apă din bazinele Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița (afluent al râului Siret), Trotuș, precum și râurile din Dobrogea.

Pericolul de inundații locale și creșteri de niveluri este prezent pe sectoare de râuri din 21 de județe: Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Hidrologii menționează că fenomenele potențial periculoase se pot produce cu o probabilitate și o intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita.

Recomandări pentru populația din zonele afectate

În acest context, autoritățile recomandă populației din localitățile vizate să evite deplasarea și traversarea cursurilor de apă și să nu se apropie de maluri sau de zonele deja inundate. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să își protejeze bunurile din gospodării aflate în zone expuse și să respecte instrucțiunile transmise de autoritățile locale.

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