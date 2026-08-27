Andreea Marin a avut o nouă apariție incendiară în mediul online. Vedeta a făcut o ședință foto și le-a arătat tuturor cum arată după ce a slăbit peste 20 de kilograme.

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Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă în ultimii ani, ajungând la greutatea pe care o avea în perioada liceului. Deși mulți s-ar aștepta la restricții severe, fosta prezentatoare TV a dezvăluit că nu mai urmează nicio dietă de un an și jumătate.

Procesul de schimbare a durat mai bine de doi ani, perioadă în care vedeta a lucrat alături de un medic nutriționist pentru a înțelege cum funcționează organismul. În prezent respectă o singură regulă principală legată de ritmul meselor, bazată pe un interval bine definit.

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea Marin la podcastul De Gust cu Dana.

Fosta prezentatoare are, în general, doar două mese pe zi. „Țin și cont de această regulă de a mânca la șase-șapte ore pe zi. De obicei, între ora 12 și ora șase-șapte seara. Cam aceasta este regula mea”, a explicat vedeta pentru aceeași sursă.

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