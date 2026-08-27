Însărcinata cu afaceri a României la Moscova, convocată la MAE rus

Decizia a fost comunicată oficial în cursul zilei de joi, după ce Liliana Burda, însărcinata cu afaceri a României în Federația Rusă, a fost convocată la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Moscova. În cadrul întâlnirii de la Departamentul de Protocol de Stat, diplomatului român i-a fost înmânată nota oficială prin care diplomatul român este obligat să părăsească teritoriul rus.

Reprezentanții diplomației ruse au susținut că măsura este un răspuns direct la acțiunea anterioară a părții române, pe care au calificat-o drept o decizie „fără nicio justificare”. Totodată, Aleksei Fadeev, adjunctul directorului Departamentului de Informare și Presă din cadrul MAE rus, a precizat că Moscova a ales să nu își recheme ambasadorul de la București pentru consultări, refuzând să se alăture unui „gest teatral”, dar punând în aplicare măsura expulzării reciproce.

Reacția MAE: Măsură de reciprocitate după încălcările spațiului aerian

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat primirea notei diplomatice și a subliniat că măsura adoptată de Rusia are un caracter strict reciproc. MAE reamintește că decizia din 27 iulie 2026, prin care un oficial al Ambasadei Rusiei la București a fost declarat inacceptabil, nu a fost una arbitrară, ci o reacție fermă la incidente repetate de securitate.

La sfârșitul lunii iulie, între 24 și 26 iulie 2026, spațiul aerian al României a fost încălcat în mod repetat de tehnică militară rusă. În acel interval, Forțele Aeriene Române au interceptat și doborât trei drone rusești care pătrunsese neautorizat pe teritoriul național. Ca urmare a acelor incidente, România a expulzat diplomatul rus și și-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări.

Tensiunile diplomatice dintre cele două state rămân ridicate, în condițiile în care autoritățile române reiterează că acțiunile din iulie au fost măsuri legitime de apărare a suveranității și a spațiului aerian național.

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