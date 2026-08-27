Două avioane F-18 și un elicopter românesc au fost ridicate de la sol

La scurt timp după detectarea țintelor, la ora 10.23, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, staționate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

„De asemenea, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 10.33”, a transmis MApN.

Locuitorii din județul Tulcea au primit al treilea mesaj RO-Alert în 12 ore

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a emis un mesaj RO-Alert la ora 10.18, avertizând cetățenii din nordul județului despre „posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

Autoritățile au îndemnat populația să rămână calmă și să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor și să stea departe de geamuri și pereți exteriori.

Acesta este al treilea mesaj de alertă transmis în județul Tulcea pe parcursul a 12 ore. Locuitorii au mai fost avertizați miercuri, la ora 23.05, și joi dimineață, la 06.54, despre prezența unor drone detectate în spațiul aerian ucrainean, în apropierea graniței cu România. Totuși, MApN a confirmat că, în ambele cazuri, nu au fost observate pătrunderi în spațiul aerian național.

Un alt mesaj RO-Alert a fost trimis miercuri dimineața

Un mesaj RO-Alert a fost transmis miercuri, 26 august, în nord-estul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței cu România, în Ucraina. Alerta a fost emisă la ora 13.15, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească de urgență.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se preciza în mesajul primit de locuitorii din Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale a declarat că radarul său a identificat ținta la aproximativ 8 kilometri nord de localitatea Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei române. „Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN.

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