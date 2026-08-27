Incendiul de vegetație din zona Plauru a fost stins după câteva ore

Focul a fost stins în câteva ore de către pompieri, silvicultori şi localnici, cu sprijinul echipajelor ISU Tulcea.

„Zona a fost securizată, iar incendiul de vegetaţie a fost lichidat de structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu autorităţile locale”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Pe timpul nopţii, un echipaj al Poliţiei de Frontieră a monitorizat perimetrul pentru a preveni reaprinderea flăcărilor.

MApN trimite echipe de specialiști după suspiciunile că incendiul ar fi pornit de la o dronă

Joi dimineaţă, pe 27 august 2026, o echipă de specialişti EOD din cadrul MApN s-a deplasat la faţa locului pentru a investiga incidentul, potrivit unui comunicat oficial.

„În dimineața zilei de joi, 27 august, o echipă de specialiști EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale se deplasează în zonă pentru cercetarea la fața locului”, a transmis MApN.

Autoritățile anchetează cauzele incendiului din Tulcea

Incendiul s-a produs în parcela 54A, administrată de Ocolul Silvic Tulcea, parte a Direcţiei Silvice Tulcea. Deşi explozia unei drone este ipoteza principală, cauza exactă urmează să fie stabilită în urma verificărilor.

Reprezentanţii ISU Tulcea au declarat pentru News.ro că investigaţiile continuă pentru a identifica sursa exactă a incendiului.

O dronă cu exploziv a fost detonată pe plaja din Olimp

Suspiciunile privind cauzele incendiului din Tulcea vin la o zi după ce o dronă cu încărcătură explozivă a fost găsită pe o plajă din Olimp. Momentul în care aparatul de zvor a fost detonat printre șezlonguri, în zona resortului Steaua de Mare, a fost filmat.

Obiectul a fost descoperit în dimineața zilei de 26 august 2026, pe nisip, în apropierea șezlongurilor. Autoritățile au izolat perimetrul pentru a asigura siguranța turiștilor și a localnicilor. O echipă de experți în explozibili a analizat drona înainte de a decide detonarea acesteia pe loc.

Locuitorii și turiștii au fost avertizați prin mesaje RO-Alert

Înainte de operațiune, locuitorii și turiștii din zonă au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert:

„În zona plajei din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp se desfășoară o operațiune de detonare controlată a unei drone”. Cetățenii au fost îndrumați să evite perimetrul și să respecte indicațiile autorităților.

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